根據國泰投信官網今(8/15)公告，本次00878每受益權單位實際配發金額組成如下，76W財產交易(國內)所得占比97.14%、54C境內股利所得占比2.86%、收益平準金所得占比0%。對於本次單季新高的每單位0.35元配息，國泰投信ETF研究團隊表示，ETF的配息來源，包含了股利收入、利息收入、資本利得、收益平準金等等，在投資組合表現優異的狀況下，一般基金有機會提供較多的資本利得配發，而資本利得配發一方面也如同在為投資人進行的適當的停利，使投資人其實不一定需要賣出ETF，亦可分享到基金優異的操作表現。

台灣ETF自2003年以來，至今年滿20年，歷來無論市值型、主題型、債券型ETF的問世，皆帶來一波市場成長，惟細數近年帶動市場最多話題、成長速度最快的一檔ETF，就莫過於約3年前發行上市的國泰永續高股息ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00878)莫屬了。根據台灣證交所最新「e添富」ETF平台整理，00878自今年初以來，日均成交金額達到16.2億元台幣，居台灣所有ETF之冠，近期在除息議題發酵下，00878雖日前價格創高，仍可見買盤仍回流搶進。

法人表示00878發行三年，締造許多新里程碑，重新改寫台灣高股息生態版圖，更引起後續市場仿效。00878為台灣首檔ESG+高股息ETF，也是首檔具備季配息機制的股票ETF，其核心理念不僅是對高殖利率的要求，而是以合理的股息做為下檔保護下，追求股利+資本利得的總報酬率長期成長，因此除了高股息外，還關注成分股的ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等等的表現。而國泰永續高股息ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00878)基金經理人游日傑則建議投資人，「在存股領息的同時，也應做好資產配置」!

近期全球股、債市處於不同位階，美國長天期公債殖利率大幅上彈，以彭博20年期(以上)美國公債指數為例，殖利率已突破4.4%，也使得美國公債價格最近出現回檔，反而是入市良機。投資人在定期定額投資00878，作為核心資產的同時，其實也可將高品質、較抗波動的國泰20年美債ETF(00687B)納入配置，00687B也有季配息機制，可組成優質「股債配」組合，進一步分散風險。目前距離00878本次除息交易日(8/16)還有最後1天，有興趣的投資人可多加把握。惟無論投資股、債ETF時，皆應留意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，投資人可挑選較無溢價風險的ETF進行買進，避免買在過高溢價，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。