「大華銀全球短年期投資等級債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由聯邦銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起屆滿3個月後，整體資產組合的加權平均存續期間應在1年以上、3年以下。自成立日起6個月後，投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於投資等級債券的總金額，亦不得低於基金淨值的60％。