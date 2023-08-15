歌壇天后李玟（Co Co）上月辭世，享年48歲，不過輕生原因眾說紛紜，日前傳出她生前多份錄音檔流出，連疑似與老公Bruce婚外情長達3年的洋妞女友身分也被起底，對此，Bruce友人看不下去他頻遭抹黑，跳出來駁斥爆料內容，稍早，他本人親自發聲明自清，強調不會再對任何不實言論做出回應。

Bruce發出聲明表示與李玟的婚姻及財產狀況，均屬於個人隱私，不容許以洩露、公開等方式遭侵害，強調有關兩人言論已經嚴重違背事實，甚至到了惡意炒作的地步，導致名譽受到嚴重侵犯，希望所有相關言論能立即刪除，否則已經委託律師事務所，屆時會用法律手段追究到底，絕對不會輕易姑息，未來不會再對任何不實言論，或是背離事實的報導作出回應，也呼籲外界給予李玟應有的尊重，讓她能夠入土為安。

Bruce發聲明駁斥不實傳聞。（圖／新浪娛樂微博）

對於知情人士爆料李玟曾想要更換卡拉OK系統，卻遭Bruce拒絕表示不願意買單，甚至還嫌李玟有公主病難伺候，讓她當時相當心寒，對此，Bruce曬出為李玟添購音響的收據駁斥傳聞，此外，李玟告別式當天，現場疑似未見到以老公Bruce為名義送的花籃，讓他慘遭外界抨擊，如今他曬出訂製花籃的2張收據當作證據，好友更透露當時被以「家屬未到」為由拒收遭退回。

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