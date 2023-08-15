東勢警分局執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車，短短2小時，計攔查疑改裝車輛11部實施噪音檢測。（東勢警分局提供）

台中市豐原公老坪機車噪音嚴重擾民，豐原警分局自7月暑假開始，投入警力加強取締。近日網友po出一段影片，只見大批機車族聚集公老坪喧嘩，甚至拿出大聲公製造噪音，見警車到來一轟而散，上演「大逃殺」；翁子派出所長詹子瑩表示，該影片為上周六晚間，警方在場進行例行勤務，共取締改裝車4件、無照駕駛1件，涉及噪音車輛將上傳環保署噪音車檢舉網站。

豐原警分局指出，自7月暑假開始，針對公老坪路段編排守望勤務，投入警力加強取締無照駕駛、改裝車輛等交通違規，防制青少年違法、違規情形。本年度該區通報噪音車631件；舉發無照駕駛196件、超速169件。

另外，新社區協中街(中93線）是通往谷關的重要道路，因盛產香菇，又被稱為香菇街，暑假期間出遊人潮眾多，由於該路線為山區道路，亦為機車族同好相約騎乘熱點。

東勢警分局執行「靜城專案」聯合台中市環保局、公路總局台中區監理所等權責單位執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締噪音車，短短2小時，計攔查疑改裝車輛11部實施噪音檢測，並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準6件，由環保局依噪音管制法第26條規定當場舉發，罰鍰金額合計2萬1600元。

東勢警分局指出，自4月19日啟動「靜城專案」，強力取締超速及噪音車，執行迄8月12日止，已取締超速違規3710件，依據道路交通管理處罰條例相關規定，將處1200元以上2400元以下罰鍰；如超過規定之最高時速40公里，最重可處3萬6000元罰鍰。

另針對經常於轄內行駛噪音車，清查住居本轄者，據以鎖定目標計22部車輛，結合轄區派出所員警於警勤區訪查之際，對車主及駕駛進行「防制噪音車約制、告誡」，使轄內民眾反映噪音車擾民之情況獲得大幅改善，執行效果良好。