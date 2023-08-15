據美國之音報導，印度和中國的軍事指揮官昨天（14日）開始，在印中邊境印度一方舉行新一輪會談。雙方上一次會談是4個月前舉行的，當時沒有取得任何突破性進展。這一回，印度再次提出雙方軍隊應從兩國邊境具有重要戰略意義的拉達克東部地區撤軍。美國之音認為，這可能是為了下周（8月22日至24日）在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會，以及9月9至10日在新德里召開的G20集團國家領導人第18屆年度會議，為中印兩國元首會晤提供新的機會。

報導稱，本輪軍事會談是在印度和中國國防部長在上海合作組織(SCO)會議間隙會面之後舉行的。過去3年來，印中兩國在邊界沿線部署了數以萬計的士兵，儘管雙方都試圖找到突破口來打破這種僵持局面。

軍事會談難以取得重大進展

報導引述分析人士認為，中印邊境的僵局可能會繼續下去，雙方部署的重兵似乎沒有脫離接觸的前景。中國在實控線一側新建的永久性和半永久性建築也不太可能被拆除。這也導致印度感到需要進一步增強實力。

報導引述印度陸軍前副總司令克里希南中將(Lt General C A Krishnan)說：「從雙方會談的軌跡上看，在第19輪會談中期待任何重大結果是不現實的。繼中共解放軍2020年3月在加爾萬的所作所為以及中國對兩國邊界協議的無視之後，對於中國遵守任何邊界協議的信心已經受到損害。」

克里希南將軍表示，大幅減少前方部隊需要更高的信心水平，這需要時間。因此，雙方的重兵部署可能還會持續一段時間。

印度和中國這兩大亞洲軍事強國最近的的軍事對抗始於2020年5月，當時印度和中國軍隊在加爾萬谷發生衝突，造成20名印度士兵和數量不詳的中國士兵死亡。

報導引述新德里中國研究所研究員拉維普拉薩德·納拉亞南教授(Raviprasad Narayanan)說：「中國只想按照自己的條件解決與印度的邊界爭端，這也是北京推動『一帶一路』倡議和增加中國金融機構在南亞影響力議程的一部分。但對印度來說，與中國的邊界爭端是決策者的一個痛點。」

在此之前，中印兩國軍方官員已經進行了18輪會談，試圖就部隊撤離該地區達成一致，但至今沒有達成任何協議。印度指責中國單方面試圖推進其實控線以佔領更多的領土。

克里希南將軍說：「中國認為自己是一個重新崛起的全球中心大國。而快速發展並具有民主、自由和多樣化的印度及其喧鬧混亂的政治是對中國或中國共產黨在文化、經濟、意識形態或任何其他領域的潛在威脅。為了讓印度永遠處於壓力之下，有必要維持漫長的、有爭議的邊界和始終存在的軍事威脅。」

報導稱，中印雙方超過5萬名全副武裝的部隊仍在拉達克東部部署坦克、火炮和火箭系統，兩國的軍事對抗已進入第四個年頭，儘管進行了多輪軍事和政治層面的談判，但雙方沒有任何緩和的跡象。

克里希南說：「對印度來說，解決與中國的邊界爭端極其重要，因為只有這樣才能減輕印度幾十年來一直背負的負擔。而且解決印中邊界爭端甚至可能為解決印巴邊界問題開闢新的選擇。」

他進一步說，解決印中邊界爭端可以為世界和平做出巨大貢獻，並有可能改變全球的實力博弈態勢。他認為，印中兩國如果放棄對抗而加強合作，還將可以為南亞、中亞、非洲和中東帶來共同的繁榮與和平。

報導稱，印度對中國的立場似乎已經從積極推進轉向順其自然，懷疑情緒正在影響印度對中國的期望。印度外長蘇傑生表示，除非邊境地區實現「和平與安寧」，否則中印雙邊關係不可能正常化。

納拉亞南補充說：「自1947年獨立初期以來，這個痛點就一直存在，自1962年衝突失敗和反思失去領土以來，每個民選政府都在重複受害者心理。」

印度陸軍前副總司令克里希南將軍說：「雖然解決爭端符合印中雙方的利益，但北京似乎並不願意就實控線進行實際談判，而是表示希望雙方能夠撇開這一問題，加強互信。」印度必須主動尋求以前從未嘗試過的非常規、創新和互利的選項。其中一種選擇是探索接受邊界沿線一些有爭議路段的共同所有權的可能性。可以發展適當的聯合機制來共同治理和發展這些領域。這些地區大多為國際旅遊、探險運動、礦產開發、熱能等提供了廣闊的發展空間。如果兩個亞洲文明巨人走到一起，確實將迎來亞洲世紀。

莫迪和習近平可能在南非金磚國家峰會上會面

印度和中國這兩個亞洲文明巨人試圖走到一起由來已久，然而雙方共同締造亞洲世紀似乎總是黃樑一夢。不過，下周(8月22日至24日)在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會又為印中兩國元首會晤提供了一個新的機會。

自2020年實控線軍事對峙開始以來，中印兩國領導人迄今尚未正式會面，儘管去年在印度尼西亞舉行的G20峰會期間的一次晚宴上，他們進行了寒暄，並談到了穩定雙邊局勢的必要性。

報導引述納拉亞南教授說：「習近平和莫迪作為各自政治體制下截然不同的政治領導人，尚未建立起個人的對等關係。」

在金磚國家約翰尼斯堡峰會之後，印度將在新德里主持召開G20集團國家領導人第18屆年度會議。習近平將和其他國家的領導人一道參加9月9日和10日由莫迪作東的G20峰會。

為了避免出現在拉達克東部印中實控線出現軍事對峙時，莫迪總理會見中國國家主席習近平的尷尬場面，新德里希望兩國領導人能先在約翰尼斯堡會面，同時增加雙方的高層接觸。

克里希南將軍說：「習近平似乎對德里的強硬姿態感到不舒服，當然也對印度建設邊境基礎設施、國防能力以及夥伴關係的方式感到不高興。」

習近平主席可能出席G20峰會

報導稱，中國國家主席習近平可能於9月訪問新德里參加G20峰會，這給人們對雙邊關係以及邊界糾紛出現某種突破帶來了新的希望。

印度專家認為，雖然尚未得到北京方面的確認，但屆時習近平若真的訪問印度，是莫迪政府在舉行大選之前解決當前邊境僵局的最後機會。

幾周前，印度國家安全顧問阿吉特·多瓦爾和中國外長王毅在約翰尼斯堡舉行的金磚國家論壇間隙進行了討論，兩國領導人舉行雙邊會晤的可能性隨之上升。

報導稱，儘管印度一直熱衷於推進雙邊關係，在北京恢復邊境和平與安寧的情況下讓中國在全球問題上站在同一平台上，但中方的立場似乎並沒有任何變化，中方要求印方擱置邊界問題，推進其他領域的合作，然而這種興奮可能不會持續太久。

印度與美國深化關係影響印中交往

印度分析人士認為，中國的印度政策現在更多地受到美印關係的影響，而不是雙邊關係的影響。

克里希南將軍表示：「印度與美國的關係日益密切，加上其地位的提高和經濟的增長，引起了中國的嚴重擔憂。四方合作夥伴關係以及印度在印太地區日益增長的海上利益進一步加劇了中國的擔憂。」

新德里的中國觀察人士認為，隨著印美關係取得實質性進展，以及印度正在慢慢成為美國在亞洲遏制中國戰略的一部分，中國對莫迪政府和拜登政府之間更深層次的友好關係感到相當警惕。

納拉亞南教授說：「中國對美國和印度的影響力日益增強感到擔憂，因為這限制了中國將自己定位為美國接班人的非理性全球計劃。」

報導稱，印度和中國在印太、印度洋和南亞地區爭奪自身利益，在此背景下，中國在南亞的足跡不斷增加，也給兩國雙邊關係蒙上了不小的陰影。北京對印度與美國日益增強的軍事關係深感擔憂。

中國一直在積極拓展與鄰國不丹和尼泊爾的交往，這給印度帶來了重大安全擔憂。中國還對該地區國家建立了經濟束縛。印度還懷疑緬甸軍政府得到了中國的支持。

印中經濟關係

報導稱，儘管邊境關係冷淡，但兩國之間的貿易關係卻在飆升。與世界上許多國家一樣，印度嚴重依賴中國的原材料供應，而來自中國的進口產品對於提振印度製造業至關重要。

印度與中國的貿易現已達到創紀錄的水平，貿易逆差首次突破1千億美元。儘管印度的進口量創歷史新高，但對中國的出口與去年相比大幅下降。

印度進口的最有價值的中國商品是個人電腦和其他電子產品。最近，莫迪政府宣佈限制進口中國的筆記型電腦和其他電子產品，因為在這類進口產品中，中國貨站了60％。

當然，印度官方在解釋限制進口的原因時總是說，為了保障國家安全和建立值得信賴的電子產品供應鏈，然而人們都明白所謂「國家安全」不過是擺脫國際貿易協定的藉口而已。

納拉亞南教授認為，禁止從中國進口表明印度在製造相關產品方面失敗了。政府的這一決定使得筆記型電腦等產品變得更加昂貴，因為它們必須借道東協和中東才能進入印度市場。

報導稱，印度曾於2020年修改了公共採購政策，規定只有這些鄰國獲得許可的公司才能競標政府合同。這裡也有戰略需要。但中國作為經濟供應國的重要性卻體現在這樣一個事實上：2023年5月，政府不得不放寬這一限制，原因是太陽能項目價格大幅上漲，使得公共部門難以招架，只能恢復進口太陽能零組件。

報導稱，總而言之，可以說殘酷的事實是，過去70年印中關係毫無改善。老路沒能產生任何結果。改變軌道、著眼未來，制定深思熟慮的前進道路，而不是永遠陷入反動模式，這符合兩國的利益。印度為實現兩國關係某種程度的正常化所做的努力很大程度上是出於國內考慮，因為莫迪政府不希望在明年夏天大選之前再次發生重大的衝突。