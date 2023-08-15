台灣大第二屆「OP黑客節」首次聯手集團轄下事業體，邀請電商、固網寬頻等關係企業一同加入，以「尋靈感 找夥伴」為主題，鼓勵員工組隊，進行為期2天跨產業、跨部門的馬拉松式科技創作，同仁跨單位橫向交流，激發創意火花，將創新DNA融入公司文化。

台灣大表示，今年「OP黑客節」創新量能爆發，吸引近300名員工參與，募集73項創新提案，涵蓋AI、大數據分析等科技趨勢題材，超過500人線上觀摩競賽，成為台灣大全員上下最熱血、最具創新感染力的重大活動。歷經2天激烈賽程，由台灣大總經理林之晨與8大事業群最高指導長官擔任評審委員，評選出最佳提案獎、OP應用獎、加碼獎、人氣獎等27項獲獎提案。林之晨親自頒獎第一名，其提案為「簡訊鑑識官」，透過AI智能分類，鑑識詐騙、廣告簡訊，提供消費者安全、有效的簡訊瀏覽體驗。

林之晨表示，科技演進快速，超5G應用機會越來越多元，為幫助台灣大撥開迷霧、看清未來，加速突變、將創新DNA融入公司文化至關重要。台灣大設立創新管理專責組織「創新管理小組」，由董事長蔡明忠擔任主委，親自督導組織運作，定期舉辦「OP黑客節」、「創新大獎賽」等活動，鼓勵員工從工作中找靈感，透過一次次的嘗試、改善，累計創新動能，並由事業單位中高階主管組成「克卜勒小組」，輔導孵育各項創新提案成長茁壯，為台灣大哥大科技電信航母指引新方向。而員工在探索新想法、新方法的過程中，用新視角，檢視企業營運過程中面對問題，探掘科技新趨勢。

林之晨進一步指出，畢卡索曾經說過：「傑出的藝術家模仿，偉大的藝術家盜竊。」創新始於模仿，好的創新者從不同地方偷取靈感，透過敏銳觀察力，進而改良，將靈感化為己用，希望大家成為「很好的小偷」，透過OP黑客節「尋靈感、找夥伴」。未來期待激盪出更多創意火花，助攻台灣大Telco+Tech科技創新引擎，Open Possible 能所不能。

本次「OP黑客節」共頒發包含最佳提案獎、OP應用獎、總經理加碼獎、人氣獎等27項獎項，首獎團隊提案「簡訊鑑識官」，使用AI智能分類簡訊，避免廣告簡訊和詐騙訊息滋擾，提供安全、有效的簡訊瀏覽體驗。第二名則是「一鍵開通新人到職懶人包」，解決既有痛點，進行公司內部流程創新。第三名提案「協作影片」，運用5G新技術，多人手機拍攝與神經輻射場NeRF技術（Neural Radiance Fields），建立沉浸式 4D 體驗，不同於傳統攝影機切換頓挫感，觀賞者可自由選擇視角與時間軸播放，開創多媒體新體驗；同為第三名提案還有「My AI Friend」智能夥伴，通過學習了解使用者的需求和日常模式，提供個人化的建議和最佳AI體驗。

台灣大總經理林之晨（後排左四）頒獎給第一名提案「簡訊鑑識官」，透過AI智能分類，鑑識詐騙、廣告簡訊並提供消費者安全、有效的簡訊瀏覽體驗。（台灣大提供／陳大任台北傳真）

台灣大表示，「OP黑客節」不僅鼓勵員工創新提案，更著重提案之後的後續孵育成效，並實際導入商業化運轉。獲第一屆創新大獎賽產品創新獎之MyMoji應用，30秒創建3D數位分身，應用於AR影像與LINE動態貼圖，拓展新型商業模式，2022年至今，已累積近萬人次體驗，主題貼圖套件累積超過600種，下載破萬套，近期更與日本恐怖漫畫大師伊藤潤二、富邦悍將主題日與Fubon Angels合作，提供民眾創建專屬數位分身並下載獨家MyMoji 3D動態主題貼圖，廣受好評。其他如5G網路智能優化、證件審查AI智能化、個人化智能催收等等提案陸續落實中，拓展超5G創新應用。