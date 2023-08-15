新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元，台北地檢署昨偵結，依貪污等罪起訴高虹安，民眾黨主席柯文哲開記者會，力挺高捍衛清白。對此，時立委王婉諭表示，高被起訴後仍堅稱「助理自願捐出加班費，哪有違法」，但更令她驚訝的是，柯開記者會力挺，不禁讓她有民進黨去年林智堅論文案時「全黨挺一人」的既視感。

王婉諭說，能否虛心面對錯誤，決定了一個政黨的高度，去年選舉爆出助理費爭議時，她曾說「回捐的本質，其實就是雇主巧立名目，變相侵蝕勞工的勞動所得，無論是『自願』或是『非自願』，除了象徵著雇主對於勞動權益的蔑視，更有很大的法律爭議」。

因此，不論是社工回捐或助理回捐都一定有爭議，但高虹安被起訴後卻仍堅稱助理自願捐出，讓她非常詫異，更令她驚訝的是柯文哲還開記者會力挺，她尊重司法，也尊重高長透過司法程序爭取清白的權利，但截至目前為止，高和民眾黨還是沒有搞懂問題在哪。

王婉諭說，她很認同柯文哲說的，法是國家的最後防線，但她想問，民眾黨對於清廉價值的底線，又到哪裡呢？

另外，邱顯智則說，柯文哲最大的問題是「不顧基本事實，為了反駁就隨便亂講、硬凹到底」，從林水樹爭議到高虹安涉詐領助理費被起訴都是如此，柯身為黨主席，卻用用政治迫害轉移焦點，完全沒有任何機制來面對黨公職涉貪爭議。

邱顯智批評柯是在踐踏民眾黨有基本是非的支持者、踐踏台灣社會反貪腐的高度共識，為了政治利益，踐踏基本價值，蔡英文去年帶領民進黨全黨力挺林智堅時，他曾批評蔡不該為了鞏固基本盤，帶領您的支持者指鹿為馬，破壞台灣的良善價值，如今同樣的批評，現在可套用在柯身上。