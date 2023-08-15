國民黨立委王鴻薇今揭露屏東棒球場豪擲25億，堪稱最貴棒球場，背後圖利的建商還是「綠友友」菊系愛將、信賴台灣之友會祕書長陳金德。對此，民進黨發言人張志豪15日反指國民黨9名立委也具建商背景，國民黨主席朱立倫岳父高育仁更坐擁資本額逾117億元的家族企業，請王以一致標準檢視同黨立委和黨主席。

張志豪上午於民進黨記者會上重申，前瞻建設目的是平衡南北建設差異，有競爭型預算在裡面，遺憾國民黨、民眾黨相關人士，總是把前瞻當成政治提款機，「拿前瞻、罵前瞻」，侯友宜也四處剪綵前瞻建設，王鴻薇卻總是雙標，身為台北市立委，老是把台北觀點套在南部鄉親的需求上。

張志豪諷刺道，既然王鴻薇要談「愛將」，侯友宜愛將、前石碇區長李浩榕涉貪時為何不說話？柯文哲愛將、新竹市長高虹安涉貪遭起訴時又為何逃避？王鴻薇等相關人士面對藍白陣營愛將出事時選擇噤聲不語，根本就是雙標。

他批評，王鴻薇身為台北市立委，不監督台北市政及選區內的相關爭議，也不檢討前台北市長柯文哲任內的建設問題，如台北表演藝術中心、台北流行音樂中心，及過去備受爭議的台北市的教育基金，王都不曾說話。

他指出，若王鴻薇質疑家族企業或建商背景，但藍委中具建商背景者就有9人，包括林德福、羅明才、萬美玲、林為洲、江啟臣、謝衣鳳、陳超明、陳玉珍及洪孟楷；同時點名朱立倫岳父高育仁，2015年被媒體爆出自營加子公司，總資本達89.2多億元，2023年部分公司轉手，高育仁夫婦名下公司資本額高達117.4億元。

他批評，王鴻薇罵前瞻建設，但藍白縣市首長都持續在爭取前瞻，侯友宜也還在剪綵當中，若要質疑建商背景，民進黨也羅列藍營有相關背景者，請王鴻薇以一致標準面對各界質疑，不要只是以自身標準檢討別人，也奉勸國民黨別在面對自家人貪汙時裝沒事，指責別人時卻放大處理，從來不檢討自己。