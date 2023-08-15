大陸國家統計局今日公布房地產相關數據，其中7月份房地產開發景氣指數為93.78，創下自2015年12月以來的最低紀錄，顯示當前房地產市場低迷。

大陸全國房地產開發景氣指數（國房景氣指數）是由中國的八個房地產分類指標合成的綜合指標，超過100表示房市處於景氣的狀態，100以下則為不景氣。

據大陸國家統計局，7月份國房景氣指數為93.78，創下2015年12月（當時為93.34）以來的最低紀錄。事實上，從去年1月迄今，國房景氣指數都未曾高於100。

此外，大陸國家統計局公布，今年前7個月，商品房銷售面積6億6563萬平方公尺，年減6.5％，其中住宅銷售面積下降4.3％。商品房銷售額7兆0450億元，下降1.5％，其中住宅銷售額增長0.7％。

7月末，商品房待售面積6億4564萬平方公尺，年增17.9％。其中，住宅待售面積增長19.5％。

房地產開發投資完成情況方面，今年前7個月，大陸全國房地產開發投資6兆7717億元（人民幣，下同），年減8.5％（按可比口徑計算）；其中，住宅投資5兆1485億元，下降7.6％。

至於房地產開發企業到位資金情況，今年前7個月，房地產開發企業到位資金7兆8217億元，年減11.2％。其中，大陸國內貸款9732億元，下降11.5％；利用外資30億元，下降43.0％；自籌資金2兆3916億元，下降23.0％；定金及預收款2兆7377億元，下降3.8％；個人按揭貸款1兆3950億元，下降1.0％。