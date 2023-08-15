中市特定工廠查詢網站上線囉! 案件申辦進度即掌握更便利

為提升服務台中市7,906家申請特定工廠業者，歷經近10個月開發，台中市「特定工廠案件進度查詢網站」正式上線！台中市政府經濟發展局表示，目前初期提供查詢進度、下載核定公文服務，後續將陸續建置納管輔導金及營運管理金繳費查詢等功能，並視需求調整相關功能界面，歡迎業者多加利用，輕鬆掌握。

經發局說明，配合特定工廠登記制度，持續朝「全面納管、就地輔導」目標邁進，截至今年3月20日截止收件日，市府共受理7,906件工廠改善計畫，全國最多，目前已核准954件工廠改善計畫，駁回103件，尚有6,849件審查中，為更方便業者查詢案件辦理進度，經發局特別建置特定工廠案件辦理進度查詢網站( https://edbfgis.taichung.gov.tw/Txgcq/ )，業者亦可經由經發局官網首頁/主題專區/特定工廠案件進度( https://www.economic.taichung.gov.tw/ )查詢。

經發局指出，時常接到業者反映不知道工廠改善計畫的申辦進度、以往只能打電話至窗口詢問，現在只要登入特定工廠案件進度查詢平台，就可以追蹤；此外，該專屬網站採用直覺友善的使用者介面，無須下載及安裝任何外掛程式即可用瀏覽器或智慧行動裝置開啟，輕鬆進入網站，再輸入申請案件的工廠名稱等相關資料，立即查詢申請案件的最新辦理進度、審查結果及需補正的相關文件等資訊。

經發局提醒，目前網站功能初期上線，相關資訊隨著審查進度陸續建置中，未來將精進網站各式功能，並開放業者查詢納管輔導金、營運管理金的繳納情形，以及非都市地區特定目的事業用地變更辦理進度。另業者查詢後，對需補件資料如有所疑問，均可撥打電話至特定工廠登記單一窗口諮詢專線：04-23696008。

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