高雄「內惟藝術中心」是全新跨界美感生活體驗場館，自去年底完工正式營運以來，帶給民眾不同凡響的藝術體驗。在今年初於大廳展出的「Learprint內惟聲響實驗」裝置，獨特的聲音作品還原真實樂團演奏情形，讓觀展者"聲"歷其境，成為館內必「聽」重點。今年8月，內惟藝術中心特別企畫，攜手高雄在地舞者跨界合作，8月19日（六）下午由衛武營駐地藝術家周書毅帶領舞者於作品音響間起舞，一起跳一首曲，除了聽覺，還要帶給民眾更多視覺的饗宴。

《跳一首曲》以聲響實驗樂曲啟動身體演繹音符及旋律（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠表示，「Learprint內惟聲響實驗」是來自法國的音場設計暨聲學藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）的作品。2016年便與高雄啟動合作計畫由高雄市交響樂團及高雄市國樂團錄製曲目，直到內惟藝術中心完工，今年才終於重磅呈現。王文翠表示，聲響實驗作品自1月13日展出以來，已經超過3萬3千人次入場體驗置身交響樂團之間的臨場感動。在暑假接近尾聲，內惟藝術中心特別企畫，在聽覺之外加入視覺元素，邀請衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞者置身場內，舞者以身體語言演繹音符，跳一首交響樂曲。

《跳一首曲》舞者將在內惟聲響實驗現場演出（圖片來源：高雄市文化局提供）

編舞家暨衛武營駐地藝術家周書毅表示，當第一次接觸「LEARPRINT 內惟聲響實驗」作品時，便想像身體在其中舞蹈的可能，以身體聆聽、回應這件作品的音場感受。創作「跳一首曲」是單純讓舞蹈的當下被音符與樂器聲響啟動，而除了以舞蹈的自由演繹樂曲之外，更重要是希望就算是聽不見的人，也可以透過觀賞舞作來想像音樂的磅礡氣勢。

內惟聲響實驗特別演出《跳一首曲》由衛武營駐地藝術家周書毅編舞（圖片來源：高雄市文化局提供）

內惟藝術中心提醒，「跳一首曲」在8月19日（六）下午，14:00、15:30、17:00，於大廳聲響實驗作品間演出，每場預計演出時間20分鐘。當日下午原定觀眾入場體驗場次將依演而微幅調整。現場自由參加觀賞，歡迎民眾入館一起感受聽覺與視覺隨音樂起舞，飽滿震撼的感動。

《跳一首曲》希望聽不見的人也能透過觀賞舞者的身體感受音樂（圖片來源：高雄市文化局提供）

【演出資訊】

《跳一首曲 Dance the Tune of Life》

時間︱8月19日（六）14:00、15:30、17:00（每場次演出20分鐘）

地點︱內惟藝術中心大廳〈LEARPRINT內惟聲響實驗〉作品

編舞︱周書毅

舞者︱王雨婕、吳兆容、吳凱文、李宛蓁、林蔓葶、柯凱峰、柯貴婷、郭彥緯、陳品霓、黃程尉、楊以灣、葉佩玲、葛郁芳、廖玟淯