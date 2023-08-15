機車行進不穩又紅燈越線，騎士「宿醉出行」露餡遭逮。

45歲陳姓男子，本月4日清晨6時許，騎車行經辛亥路四段，停等紅燈時搖晃不穩，遭巡邏員警發現異狀，立刻追上前盤查，言談過程，陳男渾身散發酒氣，酒測值0.54毫克，陳男供稱是前一天晚上用餐時喝了半瓶高粱，不料隔天早上仍未退酒，警訊後依法送辦。

警方表示，民眾認為前一晚酌飲酒類，僅需休憩一夜後體內酒精就代謝完成，惟因每人身體狀況不同，飲用之份量及代謝速度亦有不同，若體內酒精尚未代謝完畢仍駕車上路，便可能發生「無自覺酒駕」的狀況，容易造成交通事故。

文山第二分局在此呼籲隔日有需要駕駛車輛，於前一晚飲酒應適量，以免有體內酒精無法代謝完畢之情事，因宿醉身體不適不應勉強開車，可尋求代駕、或搭乘大眾交通等方式，謹記「宿醉不上路」莫有僥倖心態，不要等宿醉被逮才後悔莫及。

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