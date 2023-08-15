高雄林姓男子長期凌虐年幼的繼女，不給她飯吃，讓她餓到在外偷食物、乞食或在垃圾桶翻找剩食，她還說「很餓，連冰的飯冰的菜都偷著吃」，老師發現後通報社會局，檢警發現6歲女童瘦到體重僅有13.5公斤，最高法院駁回林的上訴，妨害幼童發育罪將他判刑4年2月定讞。

林姓男子在2018年與當時5歲女童之母黃姓女子登記結婚，是女童之繼父，林男負責照顧女童生活起居，但他日常限制她之用餐量，刻意不提供食物予她，使她長期處於飢餓狀態，以致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕只有13.5公斤。

女童因長期飢餓難耐，以致在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食以維生存，林男又在2020年女童就讀幼稚園大班，經常徒手或持俗稱「愛的小手」器具毆打她童成傷，以致她童傷癒後仍在身體後背留下多處疤痕。

林男還徒手大力掐住她童脖子，使她童深感窒息，並受有脖子掐痕之傷害，經女童就讀之國小校方發現其身上有圓形新舊傷痕、體重過輕營養不良、經常乞食、偷食物，通報後由高雄市社會局在2020年對她緊急安置。

檢方起訴後，一審及二審斥責林男長年凌虐女童，除使女童受有上開身體傷害、遭掐頸時深感窒息恐懼，更使女童長期處於飢餓狀態而承受巨大身體痛苦，並因不堪飢餓而需以偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食之方式維生，嚴重影響其身心發展。

合議庭指出，2020年女童外公把她接回來住，剛帶回來前2個月的時候，晚上女童睡覺作夢時會哭喊「不要打我、不要打我」，可見女童除受有肉體可見之有形傷害外，其心理所受無形創傷更為巨大，縱脫離受虐處境後已時隔1年，仍然餘悸猶存，林男應予高度嚴厲譴責，判刑4年2月，林提上訴遭駁回確定。

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