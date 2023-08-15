賴清德與巴拉圭即將卸任總統阿布鐸會面。隨團記者提供

副總統賴清德率團參加巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮，14日上午抵達巴拉圭，分別會晤現任總統阿布鐸及新任總統貝尼亞。對於雙方外交關係，外交部次長俞大㵢晚間轉述，貝尼亞直說自己是台灣的「粉絲」，重申會堅持與台灣的邦交，並表示要透過不同合作及經貿往來深化雙方的關係。

俞大㵢晚間指出，阿布鐸在會晤過程中，強調自已對中華民國台灣的堅定邦誼，並一再重申在他任內兩國邦交不是建立在利益之上、而是建立在價值之上的重要性。阿布鐸則強調，也相信在貝尼亞的領導下，兩國邦交將不斷茁壯。副總統賴清德也感謝阿布鐸在過去5年對台灣的堅定支持。

隨後賴清德到總統官邸會晤貝尼亞，包括新任副總統及外交部長、財政部長等內閣成員也都在場。俞大㵢說，貝尼亞說，年輕時曾來台灣受訓，知道台灣經驗能讓巴拉圭借鏡，是巴拉圭在經濟建設、開發等方面的最好模範。

他還說，貝尼亞直說自己是台灣的「粉絲」，雙方也針對人才培訓、增加兩國經貿往來等議題密切交流。

俞大㵢表示，潘尼亞在競選過程都強調中華民國台灣是最好盟邦，也深信台灣是巴拉圭邁向國家建設發展的最好借鏡。

至於賴清德15日將出席巴拉圭新任總統就職典禮，賴清德的座位安排是否已經出爐？俞大㵢說，各國出席者會按照國王、元首、副元首、總理等順序安排，若是同一層級，會以哪位代表先後報名順訓，基本上大家會有再一起機會，賴清德會自然與各國領袖代表自然互動。