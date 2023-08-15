俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天凌晨引述當地緊急醫療人員所言報導，南部達吉斯坦共和國（Dagestan）一座加油站失火，導致25人命喪火海，罹難者包括3名孩童。

官員表示，火勢是14日晚間從達吉斯坦首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）高速公路旁一間修車廠竄出，現場爆炸波及到附近的這座加油站。

Dozens of people were killed after a fire at a gas station in the southern Russian region of Dagestan, according to officials https://t.co/u8pA5IxQzC pic.twitter.com/MxHaylweMb — Reuters (@Reuters) August 15, 2023

Moment of explosion at gas station in Dagestan pic.twitter.com/haONQUtotA — RT (@RT_com) August 14, 2023

路透電視（Reuters TV）報導，網路上的一段影片顯示一棟一層樓建築物起火燃燒。目擊者說：「這裡宛如戰場。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯副衛生部長費先科（Vladimir Fisenko）所言指出，傷者人數增加到66人，其中10人傷勢嚴重。

國際傳真社引述達吉斯坦衛生部門說法表示，傷者中有13人是孩童。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯緊急服務單位聲明報導，消防員花了超過3.5個小時才將火勢撲滅，大火延燒範圍超過600平方公尺。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120815