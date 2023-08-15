彰化縣一家貨運公司林姓和李姓兩名司機起爭執，林拿麵包刀刺死對方，他犯後辯稱情緒失控砍李，且只是空揮，沒有針對特定部位刺，否認殺人，一審認定間接故意殺人判刑13年，二審改認定他有殺人的直接故意，改重判14年6月，林提上訴，遭最高法院駁回定讞。

判決指出，林與李都是運輸公司的司機，2人為同事，惟於案發前即因貨運棧板之問題意見不合，去年3月28日又在公司LINE群組因相同問題起爭執，2人相約回公司談判。

林男在返回公司與李談判前即先購入麵包刀攜至公司談判，2人談判時，李先動手推了林一下，林情緒失控，持刀朝李上半身揮砍第1、2刀，接著朝李下腹部前刺第3、4刀，再朝李揮砍第5、6刀，林仍欲繼續攻擊李，惟遭在場同事合力制止，並合力奪下林手持之麵包刀。

林未能繼續持刀攻擊李，然其中第3刀或第4刀已刺入李左腹股溝上緣、骨盆腔，因此切斷左髂内動脈及靜脈，李經緊急送往醫院救治，仍於到院前因出血性休克死亡。

林男犯後否認有殺人之犯意，辯稱只有傷害故意，談判前買麵包刀只是要防身，因為李男車上有放棒球棍，而且是李先動手推他，才情緒失控砍李，且只是空揮，沒有針對特定部位刺等語。

彰化地方法院一審認定，林男只有殺人之間接故意，依殺人罪輕判13年，但台中高分院二審認為，在場同事合力制止，奪下林手持之麵包刀並架住林，他才未能繼續持刀攻擊，甚至旁人上前制止時還遭林，可見林絲毫沒有停手的意思繼續持刀攻擊李，有殺人的直接故意，改判14年6月，林提上訴遭駁回確定。