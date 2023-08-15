國民黨總統參選人侯友宜7、9日兩日跟國民黨立委參選人們合體拍攝形象照後，全台藍營小雞均收到侯辦簡訊，要補助立委參選人設置聯合競選看板4面共20萬元，希望展現母雞小雞共同努力營造團結氣勢，藉此拉抬選情。立委王鴻薇證實有收到消息，但他沒有申請這個經費，「我的看版都是支持者在提供。」

侯友宜近期積極與小雞互動，並巡迴全台舉辦便當會，聆聽小雞心聲。同時也在7、9日分別與北中南的立委參選人合拍競選形象照，不過為了更突顯團結氣氛，侯競辦祭出20萬元看版補助，只要有設置與侯友宜的聯合競選看板即可獲得補助。

王鴻薇說，確實有收到侯競辦要提供費用讓大家掛看板，但依照她過往在台北市掛看板的經驗，要掛上4至5塊確實會有滿多花費，「我沒有申請這個經費，但我會掛上看板，我的看板都是支持者在提供，他的費用可以降非常低」。

王說，初期會先用支持者提供的看板，但王也認為競辦只是想要表達一點心意，也不需要抱怨補助不夠。