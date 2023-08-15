民進黨立委賴品妤父親，新系要角賴勁麟被踢爆身兼18家綠能公司負責人，且政治獻金8成捐給新潮流系。對此，國民黨主席朱立倫今天痛批民進黨把綠能產業當成禁臠跟大金庫，變成「綠能」大家不能，民進黨反核都是為了個人利益，跟民進黨政治金庫有關。

朱立倫今天批評，民進黨不是挺綠能，是挺綠營的荷包，這樣對綠能其實非常不公平，因為在民進黨執政下，綠能被當成民進黨禁臠跟大金庫，賴勁麟一個人可以身兼18家董事長，不管他是大股東還是大門神，變成民進黨能，大家不能。

朱立倫說，民進黨挺綠能都是為了私人口袋，為了個人利益去反核，國民黨的能源政策則是為了全民，台灣要有電、減少空污、國家要安全。他也提到他接見外賓時，外國人都不理解，民進黨的能源政策連國際公認常識都沒有，最近他們可能理解了，這跟民進黨政治金庫有關。

國民黨總統參選人侯友宜也表示，缺電是人民最痛苦的，現在被質疑的弊案，也是民進黨，綠能發電變成綠營發財，相信民眾的眼睛是雪亮的。