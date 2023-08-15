國民黨主席朱立倫力挺民眾黨的新竹市長高虹安靠司法還清白，被外界質疑黨中央帶頭胳臂向外彎。對此，朱立倫今天受訪時表示，要司法不要有政黨之別，讓當事人透過司法還清白是基本態度，難道要對同為在野聯盟、在野陣營的朋友落井下石嗎？不可能，至少希望最後要還她清白。

外界質疑朱立倫去挺高虹安清白，是助長柯文哲，讓林耕仁事件重演。對此，朱立倫批評這種說法是標準的製造對立跟見縫插針，故意要造成國民黨內問題，這兩周以來他本人只有今天在台北，其他時間都在各縣市輔選國民黨總統參選人侯友宜跟立委參選人。

對於高虹安被起訴，朱立倫強調，要司法不要有政黨之別、讓當事人透過司法還清白、毋枉毋縱，這是基本的態度，也是民眾長期以來重視的，他也提到高虹安也會去參加侯友宜跟台中市長盧秀燕的活動，連他到竹市高也會親自或派人陪同，「朋友愈多愈好，敵人愈少愈好，難道有人希望朋友愈少敵人愈多嗎？不可能。」

對於高虹安被起訴，侯友宜則表示，民進黨放著很多的弊案，尤其像綠電弊案，這麼大的案子都不辦，像在去年選舉過程中，用不同的方式，以選舉操作方式，打擊異己，相信人民的眼睛是雪亮的，最後，相信司法會還給當事人一個公道。

媒體問侯友宜，朱立倫表態力挺高虹安，事前是否沒有跟侯辦溝通？侯友宜說，「我跟中央黨部大家都會團結面對所有選戰。」