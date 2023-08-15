南投縣副議長潘一全嗆國民黨總統參選人侯友宜「無情關公」，直言侯一定不會當選，如果侯友宜當選總統，他就吃素一輩子。對此，侯友宜今天說，他尊重每一個人的飲食自由選擇，「吃素也是不錯的選擇。」

國民黨主席朱立倫對此也表示，只要是會影響黨跟同黨同志的，都會由考紀會嚴正處理，「不過最近吃素很流行，不能用吃素來詛咒，大家會說吃素很健康。」

至於剛退黨的彰化縣議長謝典林說會替鴻海創辦人郭台銘連署參選，朱立倫說，目前他們所接觸的所有地方派系、地方領導人也好，都是堅定反對任何的分裂，因為分裂就是會讓民進黨躺著選、幫民進黨放鞭炮，大家的共識就是不能有任何分裂跟對立。

此外，有媒體報導國民黨內參民調侯友宜仍是老三，對此國民黨中央已經澄清，朱立倫連續兩次強調該媒體報導「絕對不是事實」，他強調，國民黨內民調都顯示侯友宜支持度持續上升中，主要是7月23日全代會後，藍營支持者逐漸歸隊，且選民意識到如果讓民進黨躺著選，繼續內鬨分裂，就是讓中華民國跟台灣的下一代受傷。

對於民調的部分，侯友宜也表示，他會堅定步伐往前走，毫無懼怕。