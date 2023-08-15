副總統賴清德出訪巴拉圭，當地時間14日上午分別與巴國現任及新任總統會晤，賴清德表示，藉此會晤機會，他也與貝尼亞總統，討論兩國未來在經濟合作、國際參與、雙邊貿易、淨零碳排、女性賦權等各面向的合作關係。

賴清德以「台巴邦誼永固，攜手共創繁榮！」為題，在臉書發文表示，稍早他代表蔡英文總統，與即將卸任的阿布鐸總統會晤，並前往巴國的總統府官邸，向新任的貝尼亞總統恭賀，再接著和國會參議院議長歐斐拉午宴。

他說，接連行程拜訪台灣珍惜的重要友人們，傳達台灣人民的衷心祝福及感謝。今年7月才來過台灣的貝尼亞，長年支持台巴邦誼，更在來台灣的時候，向台灣人民表達：「我就是親台派，不會改變」，令我們相當欽佩。藉此會晤的機會，我也與貝尼亞，討論兩國未來在經濟合作、國際參與、雙邊貿易、淨零碳排、女性賦權等各面向的合作關係。

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隨後在與參議兩院議長的午宴上，他也親自感謝歐斐拉參議長、拉多雷眾議長，長期在國會支持台巴邦誼及雙邊合作，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。「來到巴拉圭，我告訴這些好朋友們，你們不僅是台灣珍惜的重要友人，更是台巴邦誼強而有力的後盾」。

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他也再次感謝巴拉圭的挺台友人們，並祝福兩國人民「事事順心、身體健康，兩國邦誼永固，共創美好繁榮的未來」。