女星孟耿如先前因老公黃子佼爆出性騷醜聞，而暫停工作專心照顧家庭；怎料，日前她卻遭網友控訴，副業產品出包，其自創產品香氛蠟燭使用後會自動爆炸，導致桌子起火，險釀火災；對此，孟耿如發文道歉，表示將會立即做調整。

孟耿如與好友所創立的香氛品牌Theiere，先前曾爆出員工離職、面試被放鳥等，如今再被網友以「孟耿如的黑心品牌Theiere香氛蠟燭」發文控訴，該網友透露，在使用產品時，疑似玻璃容器過燙導致爆炸，火焰當時迅速蔓延桌面，所幸及時撲滅，沒釀成更大的意外，但他相當氣憤，更指出該商品過去就有顧客反應蠟燭燒到後來會爆炸，「玻璃瓶身有很大的瑕疵，但她（孟耿如）卻視而不見」，批評孟耿如不改善繼續銷售的行為不道德。

香氛蠟燭爆炸起火。（圖／翻攝自PTT）

對此，孟耿如稍早發文坦言，「我接過大概兩三個消費者的使用狀態分享，在蠟燭燃燒靠近底部的時候，瓶器發生碎裂；一開始接到這個狀況的時候，心裡真的很擔心，我自己使用過國際品牌的蠟燭，也曾經發生玻璃瓶器破碎」，最後孟耿如也公開致歉，「若有因為使用我們產品而得到不好體驗致上十二萬分的歉意」，稱團隊已著手改善。

事實上，孟耿如因老公黃子佼涉及性騷擾指控，辭演新戲、公開活動全暫停，從6月開始無限期停工，至於籌備多時的畫展照常舉行，但取消開幕活動，副業也持續進行中；而她9日曾在社群平台表示，對生活仍充滿感激「生命總是給了我更多成長的機會」。

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