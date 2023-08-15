膝蓋退化性關節炎是最常見的關節疾病，復健科醫師王思恒表示，關節炎患者並非不能運動，根據研究，此類患者在膝蓋不適時，腳踏車、划船機等運動，比較能達到復健效果，也不加重症狀；待膝蓋肌力建立後，患者也能爬山跑步，持續運動有助於退化性關節炎的復原。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，根據一篇刊載於《美國國家醫學圖書館》（National Library of Medicine）的研究，大量研究試圖了解各種活動期間膝蓋周圍的影響，結果發現，膝關節在不同運動時所承受的力量也有所不同。

該研究分析8種不同運動讓膝關節所承受的力量，結果發現，划船機與固定式腳踏車這兩類運動，讓膝關節的承力較小，而爬樓梯與跑步(時速8公里)較高，尤其是時速8公里的跑步對膝關節的壓力是划船機的4倍以上。

王思恒表示，關節炎患者在膝蓋不舒服時，腳踏車、划船機等運動，比較能達到復健效果，又不至於加重症狀。待膝蓋肌力建立起來、發炎反應消退後，「患者就能爬山跑步。」

他並提醒，關節炎患者一定要保持健康體重。因為體重每增加5公斤，每走一步路施加在膝蓋的力量就多10多公斤，再乘上公里每天行走的步數，對已受損的軟骨是非常驚人的負擔。