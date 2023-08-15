【愛傳媒簡秀枝專欄】2023年台北「大師星秀音樂節」，在兩星期的砌磋琢磨、相互砥礪、同框演出後，劃下句點，台上台下，離情依依。

78歲的藝術總監雷歐納·史拉特金（Leonard Slatkin，1944-），在最後安可曲時，耍起寶來，他先拿起麥克風，謝謝大家的出席，兩星期的集中演練，成果豐碩，他指著台上樂手說，該批樂手太強了，根本可以不需要指揮了。

然後他轉頭，指揮棒一點，傾洩而出的是，「星際大戰Starwars」的招牌曲《帝國進行曲The Imperial March》，音樂起來，他果真緩步走下指揮台，往左側後台移步。

沒有指揮的樂團，樂首各個認真演奏，而再從側門走出來的雷歐納·史拉特金，已經戴上黑武士面具、手持螢光劍，他緩緩回到舞台前，面對觀眾，以他的螢光劍，比畫過招，觀眾笑聲四起，忍住不笑的樂手們，使勁演奏，讓音樂會有如全場倒吃甘蔗般，再創高潮，台上台下，亢奮不已，為高潮迭起的連日音樂會，劃下完美句點。觀眾依依不捨，留上許多樂手，也相互擁抱，相約明年再聚。

台北大師星秀音樂節於2018年成立，今年邁向第5年，每年邀請國際知名大師，來台舉辦夏令營式的大師班，傳授經驗，也在兩週的密集集訓後，登台獻藝，讓觀眾不必出國就能欣賞，來自四面八方的大師風采，叫好又叫座。

2000年受到疫情，但全世界避館謝客，唯當時台北，疫情控制得宜，大師星秀音樂節如期舉辦，羨煞了全世界同行，讓當時的藝術總監在台上玩自拍，把滿座的觀眾席為背景，分享全世界。

翌年疫情持續肆虐，大師星秀藝術節一度移力駕到洛杉磯舉行，大家努力克服困難，就是要讓音樂會持續。

有了前4年的努力與口碑，今年國際大師對於受邀來台演出，意願大大提升，將近20位國際知名樂團首席、明星學院教授，相約到台北，來不及迎接眾星雲集的場面，在1個多月前，因故陣前換將，拉下該音樂節創辦人林昭亮夫婦，改由德高望重的指揮雷歐納·史拉特金，兼任藝術總監。

對於該突如其來的人事大地震，使得主辦單位雞飛狗跳，整個活動陷入混亂中，失去最後的運籌帷幄與行銷衝刺，形象大大受影響，台前幕後，壓力重重，演出當下，票房更是冷清。

兩星期的台北大師星秀音樂節，除了名家大師班教學、室內樂團練。到最後的大樂團合體演出，備極艱辛，從8月3日開始，從台北兩廳院的演奏廳，啼聲初試，到台北國家音樂廳、台中歌劇院、高雄衞武營，密集演出，創造出口碑，最後繞回台北，票房緩升，直到14日最後一場演出，票房才出現接近滿座現象。

「原來，今年台北大師星秀音樂節卡司陣容那麼強！？」不少人惋惜著，少聽了好幾埸，直呼可惜。

果然，好酒藏甕底，最後的大樂團合奏，曲目包括羅西尼《威廉泰爾》序曲、亨德密特的《韋伯主題交響變形》，到西貝流士《D大調第二交響曲》，首首動聽，特色盡出。

更難能可貴的是，台上樂手，都非等閒之輩，名家輩出，幾乎讓觀眾瞠目結舌，幾乎具備類似琉森音樂節、薩爾茲堡音樂節、愛丁堡音樂節的雛形，若再假以時日，累積更多人脈與經驗，後市必然看好。

以下是今年來台的英雄陣容，己見括：

1、指揮雷歐納·史拉特金，是美國底特律交響樂團音樂總監

2、詹曉昀（David Chan)是紐約大都會歌劇院管弦樂小提琴首席

3、原田幸一郎（Roichiro Harada)東京桐朋音樂學院弦樂組主任

4、黃欣（Frank Huang)紐約愛樂樂團小提琴首席

5、伊利亞·卡勒（Ilya Kaler)是克里夫蘭音樂學院小提琴教授

6、貝絲·固特曼·周（Beth Guterman Chu)是聖路易交響樂團中提琴首席

7、黃心芸（again-Yun Huang)柯蒂絲音樂學院、茱莉亞音樂學院教授

8、洪本倫洛杉磯愛樂大提琴首席

9、馬克·科索爾（Mark Kosowar)是克里夫蘭管弦樂團大提琴首席

10、哈洛德·霍爾·羅賓森（Harold Hall Robinson)費城管弦樂團低音提琴首席

11、艾蜜莉·貝儂（Emily Beynon)是荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席

12、溫徹·富赫斯(Wendell Fuchs)是柏林愛樂單簧管首席

13、戈登·杭特（Gordon Hunt)是倫敦市管弦樂團雙簧管首席

14、史蒂芬·保羅森是舊金山交響樂團低音管首席

15艾瑞克·洛斯基（Erik Ralske)紐約大都會管弦樂團法國號首席

16、伊斯堤邦·巴塔揚（Esteban Batallan)是芝加哥交響樂團小號首席

17、肯尼斯·湯普金斯（Kenneth Thompkins)是底特律交響樂團長號首席

若加上中生代樂手，像日本籍的低音號藤田敬介（Keisuke Fujita）、美籍台裔鋼琴家林易、日本小提琴家吉田南（Minami ）、日裔英籍大提琴家上地彩門（Simon Thompson)、目前在荷蘭海牙Ciconia Consort)弦樂團中提琴首席的蔡士賢，老幹新枝，台上同框獻藝，台下教學相長，不管對樂手的經驗本身，抑或莘莘學子的敏銳度演練、整個環境的古典音樂氛圍打造、民眾品賞水平提升，都功不可沒。

國內古典樂壇，管樂水平參差不齊，今年「大師巨星音樂會」，就在8月9日特別安排「大師星秀銅管樂團」，演出狄卡的《信號曲》，那是選自《仙女》的名曲；理查·史特勞斯/約翰·薛帕德《玫瑰騎士圓舞曲》，同時，又以室內樂形態，安排畢琪《為長笛與弦樂四重奏的主題變奏》、莫札特《降E大調鋼琴與木管五重奏、蕭士塔科維契的《為弦樂八重奏的兩首小品》、穆斯托年《第二號弦樂九重奏》，不但讓音樂饕客，大開眼界，同時，也讓不同世代的樂手，從中體悟學習，吸收近距離的耳濡目染。

台灣的北、中、南音樂廳、歌劇院，都已啓用，國際大師來台後，可以採取巡演，增加場次，帶來經濟規模與效果。大約300席位的民間小型音樂廳，例如，誠品松菸音樂廳、王道集團音樂廳、南港軟體園區音樂廳，都是容納室內樂的專業場所。

而位於台北市AIT 舊址的音樂圖書館，已完成設計標與細部設計，即將進行工程招標，在若干年後，台北蛋黃區還有嶄新的音樂廳，一來歡喜迎新硬體建設，但也要為更多的音樂軟實力加把勁，是否有足夠的音樂演出人才，是否有良善的策劃活動人才，是否具備吸引力，可以讓更多的國際音樂人，來台交流？！

台北「大師星秀音樂節」，都挺過最困難的疫情季節，逐漸累積經驗、人脈與口碑，5年的努力，功不唐捐，彌足珍貴。

台灣社會需要除弊，把沈痾已久的人性固疾，攤在陽光下，徹底撿驗。除弊過後，更需要興利，引進更多正能量。

今年的台北「大師星秀音樂節」的過程中，初期票房的冷清，就是大家一起付出的社會代價，當清完膿瘡，也期待新的癒合與成長。

今年「大師星秀音樂節」的藝術總監兼指揮雷歐納·史拉特金戴上的黑武士面具、手持的螢光劍，不只耍耍噱頭、製造幽默笑料，其實，也除舊佈新、去腐存菁，最後揚善吐真，才是終極目的。

依依離情中，「送走大師星秀音樂節」的名家巨匠，激情過後，就要回頭練功打底，才不辜負初心，考驗龎大的公家預算、慷慨企業贊助，花得值不值，可以好好深思。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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