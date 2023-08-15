陳漢銘指出，今天在創新板上市，整個發展規畫對整個團隊而言，帶來非常大的鼓舞和信心，接下來更要為投資大眾來負起營運的責任。以今年上半季的表現，還有接下來下半季的預測，樂觀謹慎看待，下半年會比上半年再好，可以在今年會繳出優於投資人期待的成績單。

台灣虎航目前是四家航空股的股王，陳漢銘指出，股王它是一個名詞，也是投資人對於這間公司經營的一個操作結果，但是對於台灣虎航來說是不是股王並不是這麼重要，公司仍以飛安為優先首要考量，將飛安做好做滿，然後將航線航網的佈局做到能夠滿足旅客，才能帶來讓投資人跟旅客給予經營營運的信心。

今天轉上市開盤跳空漲停，陳漢銘指出，非常珍惜投資人對經營團隊的信任，希望這不是曇花一現，在接下來能夠實際以團隊的努力來帶給投資人信心，無論是在股價或是對公司的支持上都能夠有正面回應。

航線佈局的部分，台灣虎航一開始就不間斷的開啟新航點，泰國開闢普吉島航線，日本也開高知航線，下半年還有秋田、青森等等這些新的航線。另外，開闢越南峴港後目前載客率非常高，台灣虎航航線的佈局跟開發依然持續不間斷，在下半年還能夠看到更多新的航點佈局。

陳漢銘表示，台灣虎航到2027年之前都會完成15架A320neo的採購計畫，目前已經交付4架，接下來到2027年之間還有11架，每年逐年2架新機的接收，以及兩架舊機的汰舊換新，在2027年台灣虎航全機隊平均機齡只有3.5歲，到那個時候大概是國籍航空當中最年輕的機隊，希望能夠以硬體設備的提升來滿足旅客需求。