彰化縣消防局和美分隊員黃景嵐對緊急救護工作充滿熱忱，去年救護執行件數及成功人數都在消防局居冠，他休假在外縣市時聽到救護車經過時，也不忘協助搶救，全心投入救護工作讓他在台灣心肌梗塞學會舉辦的第二屆金心獎甄選中脫穎而出，榮獲最佳救護技術員殊榮。

黃景嵐表示，2013年間，他擔任大城分隊的消防替代役男時，因執行緊急救護工作目睹病患病情惡化感到無力，當時內心感到挫折，為讓自己擁有即時救回寶貴人命的能力，他決定投入消防行列，順利成為消防員後，持續在緊急救護領域學習與成長，提升專業技能，於2019年取得高級救護技術員證照。

黃景嵐過去一年緊急救護出勤件數有1千多件，累計執行到院前心電圖檢查件數有104件，其中成功搶救急性心肌梗塞有11件，執行件數及成功人數都位居消防局之冠，堪稱彰化救護之王。

今年2月間，黃景嵐休假在外縣市時，剛好聽見附近有救護車經過，他上前查看，發現是到院前心肺功能停止（OHCA）病患，立即與救護人員聯手實施CPR與AED電擊，並跟著上救護車協助急救將病患送往醫院，休假也不忘救人。

此外，他平常也協助消防局的教育訓練與品質管理，並經常至社區宣導推廣，發揮專長，從各個面向提升緊急救護品質，這次獲選為金心獎最佳救護技術員，同事及長官都認為是實至名歸，也感到與有榮焉。

消防局表示，該局已連續2年榮獲醫界最高榮譽「金心獎」最佳救護技術員的殊榮，彰化是全國第一個救護車全面配置12導程心電圖機並列為救護車標準配備的縣市，截至今天救護人員於現場診斷出心肌梗塞，並於第一時間通報醫院啟動心導管室進而成功搶救患者人數累計達292人。