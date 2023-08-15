新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費等涉貪汙案14日遭北檢偵結起訴，國民黨主席朱立倫表示，尊重司法呼籲不要政治因素針對特定人選，民眾黨主席柯文哲也力挺高虹安捍衛清白，對此，民進黨立委洪申翰表示，檢調都會秉持政治力不要介入的立場，但昨天看到檢方記者會後，國民黨和民眾黨相繼跳出來護航很傻眼。

洪申翰指出，從一開始踢爆這個案子是國民黨林耕仁，現在認罪的是民眾黨助理，真的不知道為什麼是民眾黨主席和國民黨主席跳出來護航，看起來這兩位主席，都刻意不去看偵辦的事實，就更顯見他們是出於政治的立場，不管是藍或白，他們對於這些反貪腐的宣稱，好像看起還是遇到自己人就轉彎。

洪申翰強調，不知道政治追殺的由來，這個案子踢爆的是國民黨的林耕仁，認罪是民眾黨子弟，所謂政治追殺是誰追殺誰，難道是國民黨和民眾黨在追殺高虹安嗎？這個邏輯很荒謬，自己不覺得好笑嗎？

另外，高虹安擔任立委期間因涉詐領助理費，遭北檢以貪污等罪起訴，檢方指出，高甚至連買咖啡機也用公費支出；高強調，「我不喝咖啡，大家都知道」，但遭網友挖出「直播喝咖啡」的影片打臉，洪申翰15日受訪時回應，看到這樣的說法有點詫異，「我本人就看過高虹安喝咖啡，只能說她很努力在進行自己的司法攻防。」