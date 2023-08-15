基隆市長謝國樑表示，鄭文婷選舉到了，就對市府的政策刻意杯葛、無的放矢。（張志康攝）

基隆市政府日前宣布將與台鐵基隆站合作，開放基隆站南站空間，做為年輕人練習街舞等活動空間。基隆市議員、民進黨立委提名人鄭文婷表示，台鐵發出公文表示並未接獲市府相關規畫。她痛批此舉如同「政治性騷擾」，籲市府應把事情做好、權責清楚，才是為政之道。但基隆市長謝國樑則回應，這是鄭刻意杯葛。

鄭文婷指出，市府日前在記者會中說將開放台鐵南站空間，給基隆年輕人一個跳街舞的空間。但台鐵所發出的公文，代表台鐵並沒有接到市府相關的規畫，因此不願出席市府記者會。鄭文婷說，市府這種行徑猶如「政治性騷擾」，就像男子在追女孩子時，連交往都沒有就逕自對外宣布婚訊一樣。

接著鄭文婷話鋒一轉，提到基市府14日指日前發生重大溺水事件的大武崙沙灘，是受北觀處委託代管。鄭文婷說，大武崙沙灘主管機關本就是基隆市政府，市府卻想把北觀處拖下水；而台鐵基隆站不歸基隆市府管，也應該跟台鐵好好溝通。

鄭文婷說，若市府未能與台鐵好好溝通，讓年輕人在這個空間受了傷，難道謝國樑又要像日前在議會哭哭啼啼？把事情做好、權責清楚，才是為政之道。

對於鄭文婷的批評，謝國樑表示，市府一直努力為基隆青少年找尋街舞及青年次文化的聚落空間。但過去8年都沒有做到，現在市府找到了，民進黨就百般杯葛。

謝國樑指出，他透過立法委員洪孟楷與台鐵局長杜微聯絡討論如何租用或認養台鐵基隆南站。他認為，選舉到了，鄭文婷就刻意杯葛、無的放矢，不去思考過去八年市府未能為青年找尋聚落空間，這才是該思考的。

至於談到北觀處在大武崙沙灘的角色，謝國樑指出，沙灘的確是基隆市政府管的，但海域卻是北觀處管的。他認為，發生重大溺水事件的是海域，而不是沙灘。另外，若市府有意要修改相關的公告，並非基隆市府能夠獨立發文，而是必須與北觀處合作；他不理解為什麼北觀處在這件事情上沒有角色？

謝國樑說，目前市府優先處理大武崙沙灘提升安全性等後續，至於北觀處的責任，市府後續會釐清。