為助國人緩解高漲的房貸壓力，將來銀行表示，除於5月推出全台首見可「全線上申辦」的零接觸房貸外，更推出限期房貸專案，凡國人於9月10日前申請成功，且於9月底前成功撥貸，首500名無論是買賣件或轉貸件，均享「利率一律地板價」、「抽百萬元現金」，及業界極罕見之「全額補貼地政設定規費」三大神級優惠。

將來銀行指出，只要符合條件，首購自住族（名下僅1戶不動產）優惠利率通通2.06％；第二戶優惠利率一律2.375％；第三戶以上、豪宅或是小套房（小於15坪）則為統一為2.47％。

且為使更多國人能享有此三大堪稱市場最殺的優惠，將來銀行自7月中旬起，開辦區域由原本的北市、新北、桃園多數地區，再擴大至新竹市、竹北市及三峽北大特區，消息一出，立刻引起眾多為房貸壓力所苦的當地房貸族關注及申貸。

若是前述地區且在疫情期間購屋、辦理房貸的房貸族，因央行過去1年多持續升息因素，到今日每月償還金額恐已增加約7％至11％。房產專家建議，若民眾已繳款超過3年無需再負擔提前清償的違約金，建議可轉往房貸利率較低的銀行，如將來銀行「利率一律市場地板價」的專案優惠就很誘人，且佛心補貼轉換成本外還抽百萬元現金，是非常適合洽談轉貸減壓的銀行選擇。

沈重的房貸負擔不僅存在於台北市，新北市、新竹縣、桃園市相較於疫情前也均有超過2成的增幅。統計資料顯示，相較於2020年初新冠疫情爆發起點，新北市房貸戶平均每月要多付逾5,700元、桃園市房貸戶多付逾4,500元、新竹縣房貸戶多付逾5,300元。若再加計央行3月升息半碼，各銀行陸續於第二季反應調高基準利率，房貸壓力只有更重，將來銀行指出，「自貸高級感」的房貸優惠專案無論新貸、轉貸皆適用，有感減壓就趁現在。