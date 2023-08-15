民進黨總統參選人暨副總統賴清德近日成為首位登上外媒《彭博商業周刊》封面並獲得報導的亞太領袖，專訪內容今日於《彭博電視台》首播。黨內人士分析，專訪有三大重點，首先是彭博以「總統選舉領先者」形容賴清德，顯示賴國際關注度高，被視為台灣未來領袖；訪談中傳達兩岸議題的穩健立場展現總統高度；彭博曾邀約國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲卻遭拒訪，僅賴清德願意受訪。

黨內人士指出，《彭博新聞》針對國際情勢與台海和平議題來台進行2024總統大選專訪，賴清德受訪時致力對國際社會持續闡述和平的重要，並希望國際持續關注台海問題，同時賴清德在紐約過境談話時也重申「台灣安全、世界就安全」，這篇專訪中也清楚揭示三大重點。

黨內人士表示，賴清德國際關注度高，已被視為台灣未來領袖，尤其賴對台灣經濟產業及青年的未來有清楚願景及視野，希望對手共同關注台灣安全，及後疫情時代各項內政的挑戰。彭博除了刊登完整報導，也看好賴清德能贏得此次選舉，在封面左下角，《彭博新聞》以「總統選舉領先者」（presidential frontrunner）形容賴清德。

他回顧，蔡英文總統2015年曾登上《時代雜誌》封面，展現國際社會對其的關注，認為蔡英文當下最有可能成為台灣下任總統。相隔8年，賴清德也登上國際最大媒體之一的《彭博商業周刊》封面，彰顯國際社會對他的期待，其內容並大篇幅刊登賴將如何維護台海和平，帶領台灣向前走。

此外，黨內人士指出，賴清德傳達兩岸議題的穩健立場，展現總統高度，專訪最受矚目的就是兩岸議題。採訪者請賴清德清楚定義對兩岸關係、台獨及國家定位的立場，而賴在維持台海現狀上的意志堅定、立場清楚，毫無搖擺，表示兩岸互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國，未來將依循蔡英文的「4個堅持」以及「4大支柱」的行動方案，貢獻台海及區域和平與穩定。

他表示，上述立場除了符合台灣絕大多數民意外，對國際也是重要訊號，因為國際社會普遍認為蔡英文穩健領導兩岸關係，獲得國際支持，而未來賴清德當選台灣也將扮演同樣角色，與國際社會協力確保現狀的不受破壞，民進黨執政的一致、穩健立場持續讓國際社會更加清楚，是北京在挑釁兩岸關係，以及破壞區域穩定。

他提到，賴清德近日投稿《華爾街日報》、接受國內媒體專訪，至今也接受國際媒體《彭博新聞》專訪，持續展現總統的高度，將國際合作、兩岸和平及國家願景等議題再度導入總統選舉內。相對其他候選人，到底誰才有總統格局，適合擔任總統，比較結果應該非常明顯。

最後，黨內人士直指，《彭博新聞》曾邀約柯文哲、侯友宜及賴清德三人，最終僅有賴清德接受專訪，賴也在專訪時指出，這是能向世界強調台灣是愛好和平，追求區域穩定的良好機會，也接受彭博訪問，而其他候選人則拒訪。

黨內人士表示，相對不願意或不敢面對國際媒體的侯友宜及柯文哲，賴清德認為接受國際媒體的提問是每一位總統候選人該面臨的挑戰。台灣需要國際社會的支持，國際社會也期待更瞭解台灣未來的施政，在這種環境之下，未來的總統必須要具備與國際社會溝通與交流的能力與角色。

該人士分析，彭博除了針對兩岸、台美關係的多項問題外，也就民進黨在青年選票方面進行提問，賴清德直球對決，完全沒有避開任何問題，清楚且詳細地說明各項施政方向，也針對青年議題提出有關教育、工作、居住、成家的政策立場。對應侯友宜或柯文哲的拒訪，及國民黨主席朱立倫當年接受《德國之音》專訪時，面對尖銳問題就直接離場，賴清德都展現國家領導人的格局。