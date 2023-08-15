教育部體育署、國立高雄大學今（15）日共同揭牌啟用「產業人才培訓據點」，與會校長們合影。（林瑞益攝）

教育部體育署、國立高雄大學今（15）日共同揭牌啟用「產業人才培訓據點」，教育部次長林騰蛟感謝日月光、華泰等5家公司接受選手培訓與就業，盼將此運動選手與半導體產業銜接的培育機制成為全台典範。

林騰蛟、高雄大學校長陳月端、民進黨立委劉世芳等人出席揭牌典禮。參與此計畫企業端包括日月光（3711）、華泰（2329）、國巨（2327）、穎崴（6515）、台虹（8039）等5家半導體業者出席。

林騰蛟表示，運動員是國家寶貴資產，展現優異成績就是展現國力、維持國際競爭力；教育部持續建構完善就業輔導方案，尤其半導體產業發展蓬勃，人才需求強勁，立即啟動產官學三方共同合作，高雄大學產業人才培訓據點揭牌啟用，就是建立運動選手與半導體產業銜接的培育機制，成為典範複製到全臺。

劉世芳表示，近年積極奔走協助高雄推動基層運動扎根，今日據點正式啟用，她感謝體育署的推動、高雄大學的規劃與執行、5大半導體企業的支持、21所大學協辦與高市運發局的全力廣宣，以及運動選手的加入。因為產、學、體三方協力，不但實踐選手培養第二專長的承諾，更能維持台灣半導體產業優勢。希望「護國群山」能將運動選手的耐力、體力與運動精神導入產業。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，高雄市政府透過產業園區帶動產業轉型，攜手中央建立南台灣科技走廊。高雄大學地處S廊帶樞紐，在人才供給與產業需求端有充足的鏈結量能，相信在高雄大學據點將開啟高雄人才培訓的示範基地。