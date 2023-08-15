杜男逃亡時車子自撞竹園。（民眾提供）

斗南縱火犯杜姓男子落網畫面。（ 斗南分局提供）

斗南縱火犯杜姓男子落網畫面。（ 斗南分局提供）

斗南鎮北興街民宅大火， 斗南分局今天上午8點40分在斗南鎮街上壓制涉嫌縱火的杜姓男子， 杜男逃亡5小時過程中，一度緊張衝撞竹園卡住，隨機偷機車逃亡，最後被警方以車追人落網。

雲林縣警察局長林故廷親自指揮， 包括斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉、斗南分局偵查隊、斗六警方警網全出動。

從鄰居監視器可發現，該起火警發生前，凌晨3點12分杜男從前門逃出來逃走 ，兩2分鐘之後房子冒煙。

與杜男發生口角的父親同居人45歲劉女於3點16分從後門逃出， 跑到前門對面大呼救命， 對面鄰居報警。1分鐘之後，3點17分房子陷入火海。

警方認為杜姓男子涉嫌重大，隨即發布警網通緝。

據了解， 33歲的杜姓男子一開始是開自己的車逃亡， 被警網一路追，逃到竹園時車子衝撞到固體物，他棄車隨機找摩托車繼續逃， 最後他被警方發現戴著安全帽、騎摩托車在斗南街上， 大埤分駐所員警眼尖發現逮捕。