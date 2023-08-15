近年陸續傳出國人赴陸遭拘留的消息，甚至拘留、判刑等消息時有所聞，為了查清大陸委員會是否有怠於保障國人權益，監察委員林文程近期申請自動調查。

監委今發新聞稿指出，陸委會就此類案件，有無確實掌握並積極聯繫處理，以保障國人人身安全權益？其處理程序及時效是否需重新檢討改善？與財團法人海峽交流基金會合作的相關宣導工作，是否仍有不足，導致國人對「危邦不入、亂邦不居」未具警覺意識等，均有深入調查的必要。