學黑幫電影《教父》手法藏槍，幹員拉泡尿找到2包槍彈。（警方提供）

知名美國黑幫電影《教父》，劇中小弟將槍藏馬桶水箱躲過追查，雖是老梗但仍是犯嫌情急招數。台中市刑警大隊今年4月查緝毒品、槍械案，30名警力搜索主嫌張男落腳的透天厝，連天花板、隔間夾板都沒放過卻無所獲，匪夷所思的是有幹員到廁所小解，尿完順手翻探馬桶水箱蓋，竟撈到2包夾鏈袋，查獲1把制式手槍及20顆子彈，將張送辦。

台中市刑警大隊查緝毒品、槍械案，在犯嫌住處的廁所馬桶水箱內查獲2包夾鏈袋，內裝有1把制式手槍及20顆子彈，將張男送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑警大隊查緝毒品、槍械案，在犯嫌住處的廁所馬桶水箱內查獲2包夾鏈袋，內裝有1把制式手槍及20顆子彈，將張男送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

刑大偵七隊隊長陳步青表示，雲林地檢署指揮刑大偵七隊追查一起毒品、槍械交易案，查出40多歲張男涉有重嫌，他落腳在清水區1處透天厝，不但往返都刻意閃避沿路監視器，連住處門口都裝設監視器，根據線報，該處疑為毒品、槍械交易地，警方今年4月間持雲林地方法院核發的搜票執行搜索。

據了解，警方出動維安特警隊及台中特警中隊等約30名警力全副武裝到場搜索查緝，張男等3男子拒不開門，警方攻堅入內，採地毯式搜索2個多小時，連天花板、隔間夾板都沒放過，專案小組搜到人仰馬翻均無所獲。

台中市刑警大隊查緝毒品、槍械案，在犯嫌住處的廁所馬桶水箱內查獲2包夾鏈袋，內裝有1把制式手槍及20顆子彈，將張男送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

案情直到有名幹員內急到1樓廁所小解而急轉直下，他尿完沖水後，隨手翻開馬桶水箱蓋探找，竟瞧見內有可疑塑膠夾鏈袋，初步懷疑是毒品，撈起1包打開赫見20顆子彈；再撈起另1包，竟是制式GLOCK19C手槍，幹員大嘆說，真是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」，此外，並查扣到少量安他命毒品。

學黑幫電影《教父》手法藏槍，幹員拉泡尿找到2包槍彈，警方說明案情。

檢警調查，張男有吸食毒品習性，並非法持槍，平日遊手好閒，無正當工作，見裝進塑膠夾鏈袋後浸入馬桶水箱底層的槍彈，竟被警方找到，只好俯首認罪，但辯稱擁槍防身，警訊後，將3人各依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送雲林地方檢察署偵辦。

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