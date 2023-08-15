國民黨2024總統參選人侯友宜近日提出核一到核三廠延役，並且有條件的啟動核四，遭到父親為綠能公司董事長的民進黨立委賴品妤抨擊，引發熱議。對此，前立委沈富雄指出，侯友宜的能源政策在網路上支持度很高，現在只要再做一份傳統民調，極有可能打擊到民進黨參選人賴清德。

沈富雄14日在節目《政治仙知道》中提到，侯友宜跟民進黨的最大差別，前者是說核能是乾淨的，沒那麼危險，唯一比較難處理的是核廢料；而後者是要繼續堅持「非核家園」政策。沈還強調，現在有一個網路民調是說有超過7成的網友支持侯友宜的能源政策，但大家都知道網路民調不是很準確，他大聲疾呼國民黨一方應該馬上再做一個傳統民調。

至於民調要怎麼規劃，沈富雄指出，應該設計兩個題目，一是「你是否支持民進黨現在的能源政策」、二是「會不會因為能源政策改變投票傾向」，若是民調結果對民進黨、賴清德不利，那賴競選團隊跟綠營就會嚇死。

另對於最近處於綠電風暴中心的雲豹能源董事長賴勁麟，沈富雄也大爆民進黨派系新潮流的內幕，他直言，「賴勁麟在新潮流裡面算後輩，最後單一選區選不上，但新潮流好就好在這裡，對派系有忠誠，一條路走不下去，可以安排到其他公司去，但賴勁麟能當十幾間民間公司董事長是真的不得了，真的是大咖！」