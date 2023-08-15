8月22日是七夕情人節，台北市環保局節前稽查100件市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟包裝，1件「Chloe冬日暖心限定版同名香氛」禮盒過度包裝，將依法處3萬元至15萬元罰鍰。

行政院環保署2005年公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，要求禮盒包裝層數及包裝體積比符合規定。

環保局針對上述5大類禮盒進行包裝稽查，共計稽查100件，查獲1件過度包裝禮盒商品，是盧亞股份有限公司禮盒「Chloe冬日暖心限定版同名香氛」。經量測，該禮盒包裝體積比值不符合規定，將依違反《資源回收再利用法》將處3萬元至15萬元罰鍰。

環保局呼籲，為另一半選購禮品表達情意，可掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，七夕情人節一起從源頭減廢，讓情意更永續。

另外，近年網路購物夯，環保署今年7月公告實施「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，規定網路零售業出貨時的包裝材料及包裝方式，大型網路零售業則須達成平均包材減重率或循環箱（袋）使用率目標。

環保局提醒，有些業者為保護商品，因而使用過大的紙箱和大量塑膠包材，造成過度包裝，但不論是門市或線上販售禮盒產品，業者應符合包裝使用規定，以鼓勵民眾選購最實在、最無環境負擔的商品，從源頭減少使用不必要的包材。