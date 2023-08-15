柴靜沈寂8年後，個人推出新紀錄片《陌生人——對話聖戰分子》，大陸各平台急忙刪除預告片 。（翻攝自Youtube畫面）

柴靜於2015年獨立拍攝空氣汙染調查紀錄片《穹頂之下》，影片上架2天後在大陸全網遭到封殺。（翻攝自Youtube畫面）

據香港《星島日報》報導，移居西班牙的前央視女主播兼記者柴靜沉寂多年後再復出，在微信公眾號推出調查歐洲恐怖主義的紀錄片《陌生人——對話聖戰分子》，但僅在其預告片放出一個小時後，就在大陸平台被刪。不過這條四分半的預告片仍刷爆大陸社交網路。

《穹頂之下》調查空汙遭封殺

報導稱，柴靜出生於1976年，2001年進入央視後，先後參與製作多個新聞節目，以深入新聞前線調查，並發表具有批判性的報導而知名。離開央視後，她於2015年獨立拍攝空氣汙染調查紀錄片《穹頂之下》，影片在網上播出48小時後，播放次數即突破2億，引起極大反響。但僅2天後，《穹頂之下》被封殺，柴靜此後銷聲匿跡。

報導稱，這是柴靜隱身8年後第一次發聲，據她介紹，2017年，她隨家人遷往西班牙。離開前，她把以前採訪穿過的西裝都送了人。她解釋這是「解甲歸田」的動作，她將去陌生的國家生活，而不是工作。

但短短一個月後，柴靜家附近的社區就發生了恐怖襲擊，距離恐怖主義如此之近，深深刺痛了她。她著手進行調查，並製作紀錄片《陌生人——對話聖戰分子》，該片共6集，將在本月17日上架。這是柴靜第一次使用英文作為工作語言，而該片的製作依靠個人資金、極小的團隊和侷促的製作條件。

報導稱，發布預告片的僅一個小時後，微信平台就刪除了該預告片，原因是經用戶投訴並經平台審核，視頻涉違規內容。不過該視頻仍刷爆朋友圈，不少網友通過柴靜在Youtube開設的帳號瀏覽了該預告片。

報導稱，大陸網民對此褒貶不一，有人感慨，「看到她還在做新聞，非常鼓舞」；也有人質疑柴靜的製作初衷，「不應該主推給歐洲人看嘛？講的還是中文，配的也是中文字幕」；更有網路酸民說，「老一輩新聞人極度落後的問題意識已經不能給時代把脈了」。