政大書城花蓮店座落花蓮高商對面街口的商業建物3樓，2011年開始營業。（本報資料照片）

政大書城花蓮店座落花蓮高商對面街口的商業建物3樓，2011年開始營業，是在地人泡在書海的好去處。（本報資料照片）

政大書城花蓮店向讀者分享繼續營業的好消息。（摘自line社群軟體對話）

政大書城上月中旬傳出將在8月底停業，引起各界關注與不捨，歷經20多天的紛擾，今天宣布將繼續營業，花蓮店中午11點在臉書分享好消息，吸引許多網友湧入留言，直呼「該店是花東的福氣」，而店家也公布即日起至31日止只要購書就可得到咖啡或霜淇淋兌換券，感謝讀者的鼓勵與支持。

政大書城花蓮店今天上午11時許，在臉書粉絲專頁分享一篇聲明稿，內容指出「政大書城原訂於112年8月31日停業，經過眾多讀者的鼓勵與上游供應商取得共識後，政大書城決定繼續營運。」

此文一PO，短短10分鐘內便吸引逾百人按讚，數十人分享，同時也有許多在地讀者湧入貼文串留言，認為書店能繼續營運真是太好了！也有人表示要用買書來表達對店家支持，更有人讚許政大書城花蓮店是花東的福氣，要讓該店成為全台灣羨慕的書局。

政大書城花蓮店表示，為了這20天的紛擾，自8月15日起31日止，進行全館購書即送全家咖啡兌換券或霜淇淋兌換券乙張（二擇一）作為回饋，並向所有讀者致歉。

政大書城花蓮店座落花蓮高商對面街口的商業建物3樓，2011年開始營業，由於花蓮人過去多在市區瓊林書局買書、看書，業者曾為讓更多在地人認識書店，跑遍各級學校舉辦辦書展增加曝光度，直到瓊林書局2013年結束營業後，政大書城花蓮店就成為在地人泡在書海的好去處。