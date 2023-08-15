巴西進口冷凍蛋液檢出農藥芬普尼0.1 ppm，共2萬2200公斤依規定退運或銷毀。（食藥署提供）

為解決國內蛋荒，農業部今年初啟動專案進口雞蛋，但衛福部食藥署陸續在邊境驗出不合格，繼7月18日公布土耳其進口127公噸雞蛋驗出藥物殘留後，今天又公布1批83.8公噸巴西進口帶殼蛋不合格，檢出抗生素殘留，另有一批22.2噸冷凍蛋液也驗出農藥殘留，全數遭退運或銷毀。食藥署表示，專案進口雞蛋至今年底為止，將維持100％逐批檢驗。

國內自今年初缺蛋情況嚴重，農業部啟動專案進口雞蛋（包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋）。食藥署今天公布每周邊境檢驗不合格食品名單，包括1批巴西帶殼蛋，檢出氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm，不符合動物用藥殘留標準，共8萬3860公斤依規定退運或銷毀；另有一批巴西進口的冷凍蛋液檢出農藥芬普尼0.1 ppm，共2萬2200公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，農業部專案進口雞蛋將持續到今年底，由於是專案進口，過去國內並未相關進口紀錄，因此全數採100％逐批查驗；巴西帶殼蛋過去6個月輸入75批，只有這一批不合格，而巴西冷凍蛋液保存不易，進口量較少，共進口2批，驗出1批不合格。

食藥署7月中旬曾公布農業部雞蛋邊境輸入查驗情形，進口國包括美國、澳大利亞、日本、巴西、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、土耳其，共報驗397批，其中土耳其進口的5批檢驗不合格，動物用藥含硝基呋喃代謝物殘留不符規定，共127.26公噸遭退運或銷毀。

另外，美國櫻桃近期屢遭檢出農藥殘留不合格，食藥署今天再公布5萬7600公斤檢驗不合格，殘留農藥滅芬座。林金富說明，近6個月美國櫻桃進口不合格累計22批，主要集中在4家進口業者，維持100％逐批查驗，其他業者進口的美國櫻桃則是加強抽批；我方已於7月中要求美方提出說明，期限是9月中。

本周另有一批阿根廷冷凍魷魚驗出重金屬鎘4 mg／kg，共2萬3260公斤。林金富指出，這是近6個月以來第一批，抽驗比率將從一般抽批（2％到10％）提高到加強抽批（20％到50％）。