都蘭診所興昌巡診在宅醫療。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

都蘭診所興昌巡診在宅醫療。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

陽明交通大學醫學系4年級學生黃詩豪、護理系2年級吳宜蓁及呂明樺3人日前參與衛生福利部台東醫院安排為期3天的米八遛與都蘭診所實地見習後，深深地體會偏鄉醫療的辛苦與重要性，黃詩豪分享「醫生要醫治人，而不是醫治病」。

陽明交通大學學生黃詩豪、吳宜蓁及呂明樺3人今年7月31日至8月11日特地至東部的部立台東醫院進行為期2週的實地見習；過程中除了在部東各科見習外，同時與部東醫師林哲彬一同進行在宅醫療的居家訪視，以及至米八遛與都蘭診所院長余尚儒對談交流，分享偏鄉醫療的工作經驗，瞭解在地文化及偏鄉醫療的需求與困境、培養未來醫護人員面對挑戰的能力，激發重點科別培育醫療人員偏鄉服務的熱忱及使命感，以進行未來生涯規畫。

黃詩豪有感而發談及在見習過程中的體會，「在醫師的身上我學到了許多的訪談與觀察的技巧與能力，以及要如何幽默而關懷的角度去回應病人的擔憂，才能在這過程中緩解病人的擔憂同時也增進醫病的信任，也讓我更體悟到，快樂有溫度的過程是保持行醫的熱忱的原動力。」

「這裡離死亡很近，他們只有1次機會！」3位學生均表示，在醫療資源較不足的地方，還是會看到許多難以改變的不平等現況，光交通就是偏鄉居民的一大難題；看到在偏鄉默默努力的醫護團隊，無論是部東或是都蘭診所，都非常盡力的運用資源、做出改變，做出對居民真正有助益的事情，相當感動與佩服，「保持行醫人的溫度，嘗試縮小不平等的現況」，是未來努力的方向。

台東縣幅員遼闊、尤其東海岸偏鄉距離遙遠，醫療院所大都集中在台東市區，醫療資源不均，導致偏鄉病患因為就醫的不便，缺乏就醫意願；衛福部台東醫院表示將持續秉持公醫使命，服務台東鄉親及弱勢民眾。