傅姓外籍男模在台舉辦「冥想聚會」活動，號稱舉辦南美亞馬遜「薩滿巫師」通靈儀式，無限量提供迷幻草藥「死藤水」為噱頭，招攬民眾體驗通靈、淨化身心，藉此收費牟利。去年底，台北地檢署緝毒專組檢察官指揮警方搜索傅男1處活動據點，查扣大批藥水、膠囊、藥丸，檢驗出二級毒品伊玻蓋因、大麻成分。全案檢警偵辦中。

警方去年獲報，指傅男自2020、2021年起在通訊及社交軟體LINE、IG上創立「冥想活動」群組，不定期、不定點舉辦冥想聚會活動，主打南美亞馬遜薩滿巫師的通靈儀式，以限量人數及好友介紹才能參加，招攬心靈空虛、想體驗通靈的民眾參與。傅向參加者每人收費4、5千元，現場無限量提供迷幻草藥「死藤水」（Ayahuasca）飲用。

警方組成專案小組，報請台北地檢署緝毒組檢察官指揮偵辦，檢警去年底在傅男位於台北市松山區市民大道的活動地點，搜索查扣一批不明菸草、粉末、藥水、精油、線香、膠囊、藥丸、菸斗、手機及筆電、薩滿儀式袍。

警方因藥水、膠囊、藥丸驗出二級毒品伊玻蓋因 (Ibogaine)及大麻成分，認為傅男涉犯《毒品危害防制條例》，全案北檢緝毒專案檢察官指揮警方偵辦中。

專家指出，「死藤水」源自於南美亞馬遜的希皮波族（Shipibo）薩滿巫師在乞求通靈或進行療癒儀式時，所熬煮使用的一種古老迷幻草藥，相傳薩滿儀式已有數千年歷史，據傳藥水有淨化治癒身心靈、通靈、體驗瀕死經驗、預見未來。

今年5月，哥倫比亞發生墜機意外，4名幼童受困亞馬遜叢林40天後獲救，據當地媒體報導搜救人員放棄任務的前一天，有原住民長老喝下「死藤水」，透過通靈方式與叢林的神靈溝通，看見孩子們都還活著，促使搜救人員鍥而不捨繼續搜救，終於找到孩子們。

專家說，飲用「死藤水」副作用包括噁心想吐、腹瀉，飲用過量會出現抽動、痙攣、體溫異常升高和出汗，嚴重者甚至有可能死亡。

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