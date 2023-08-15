許多人都有胃食道逆流的困擾，而看似健康無害的豆漿竟會導致其症狀惡化？台大生物產業學系老師洪泰雄分享，豆漿含有的異黃酮類化合物、植物纖維和嘌呤，可能會刺激胃酸，進一步造成胃食道逆流症狀惡化。不過，他也強調，具體情況因人而異，有些人可能不會受到豆漿的刺激。

洪泰雄在臉書粉專「35921一起嘴營養」發文指出，豆漿是一種富含植物蛋白質的飲料，但其中也含有一些刺激胃酸分泌的物質，如異黃酮類化合物、植物纖維和嘌呤，他並一一進行介紹：

1、異黃酮類化合物：洪泰雄解釋，它為一類植物化合物，廣泛存在於豆類、水果和蔬菜中，具有抗氧化和抗炎作用。然而，有研究表明，此類化合物在一定濃度下也可能刺激胃酸分泌。

2、植物纖維：洪泰雄提到，植物纖維是一種不可消化的碳水化合物，可以促進胃腸道蠕動和增加糞便體積。但攝取過多的植物纖維，也可能造成胃腸不適和刺激胃酸分泌。

3、嘌呤：洪泰雄說明，嘌呤是一種氮含量較高的有機化合物，存在於許多植物和動物食物中。在人體內，嘌呤會被代謝成尿酸，而高尿酸血症可能會導致痛風及尿路結石等問題。另外，某些豆類食物中含有較高的嘌呤，可能會刺激胃酸分泌。

值得注意的是，洪泰雄說，豆漿可能會刺激胃酸分泌，導致胃食道逆流症狀的惡化，但具體情況因人而異，有些人可能不會受到豆漿的刺激，有些人則可能會出現明顯的症狀。

洪泰雄提醒，若有胃食道逆流症狀者，最好在飲食方面謹慎選擇食物，並在飲食中逐漸加入新的食物以了解對身體的影響，一旦發現喝豆漿會導致胃食道逆流症狀惡化，就應該避免接觸。