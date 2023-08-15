大陸半導體自主化趨勢持續，在美中對峙升溫的產業環境下，將有利於智原IP業務之看法，主要是因科技出口管制影響全球IP與EDA工具業者(如ARM、Synopsys、Cadence等)於大陸之營運，且大陸IP生態系亦有其不足。隨自主化需求與日俱增，大陸為提升晶片自給率而持續推動新專案之下，對IP授權的需求不斷增加。法人指出，根據調查顯示，大陸對IP授權需求持續攀升，考量持續的IP授權需求且客戶專案開始量產後權利金收入將上揚，智原IP業務的成長潛力龐大。

不僅如此，智原業務觸角延伸至FinFET領域，甚至是先進封裝，儘管上述業務智原2024~2025年之主要關注焦點，但其實智原已在強化FinFET技術能力，包括於韓國晶圓廠之平台上架14nm IP、專門為高品質FinFET IC設計建立可靠及優化之設計流程，以及推出支援多家晶圓廠FinFET製程的晶片實體設計服務(DIS)，開始透過贏得專案訂單取得成果。同時，智原揭露其已參與了數項FinFET專案(包括一項AI專案)，及多項2.5D/3D先進封裝專案，法人就說，儘管認為上述領域短期之營收貢獻尚不明顯，但智原於FinFET技術與先進封裝領域之能見度提升已使智原評價獲得提升，且後續仍有上檔空間。