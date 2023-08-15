新北市政府2019年6月成立好日子愛心大平台，截至今年7月底已媒合43億2435萬多元的市值物資和善款，超過3949萬人次受益。社會局今舉辦感恩會，邀請205個企業、宗教、團體、圓夢英雄出席，新北市長侯友宜出席致詞表示，不管身在哪個職位，他永遠關懷全台每個人，讓台灣能有良好的生活環境，民眾可以得到妥善照顧，是他永遠的方向。

侯友宜表示，好日子愛心大平台成立4年多，其中歷經3年的新冠疫情，感謝各界圓夢英雄陪伴相挺度過千日疫情，共同協助新北市度過疫情難關。新北市不會遺漏任何需要照顧的對象，讓民眾在地安居樂業、安心生活，這是政府存在的最大目的和功能。

會中邀請嘉威聯合會計師所長張威珍、微星科技經理許志宏、新竹物流總經理李鈺祥、大得利家畜肉品董事長林明輝、板信商銀副總經理張奇勳、新北市補教協會理事長張業祺、新北市南風慈善關懷協會理事長許淑峰及普賢寺住持釋宗道法師等8位圓夢英雄代表，和侯友宜、社會局長李美珍等一同點亮愛心，透過大平台的燭光，將愛心傳遞到每一個需要的地方，讓弱勢家庭都能感受到社會的關懷和溫暖。

另考量弱勢家庭多屬經濟弱勢，社會局針對社工輔導個案首辦「弱勢租屋輔導計畫」，提供最長2年的短期救急社宅租屋服務，目前規畫提供新店央北社宅及土城明德傳賀社區供他們居住。而普賢寺住持釋宗道法師今更捐出260萬元，助弱勢租屋族群購買家具、冷氣等設備，讓弱勢家戶能有個溫暖的窩。