112學年大學分發入學今（15）日放榜，今年度共有29校缺額6464名。其中如以學群區分，缺額比例最多為管理學群1273人，占31.56％，其次為財經學群763人占19.24％，外語學群703人的比例為26.78％。

根據大學考試入學分發委員會（以下簡稱考分會）資料，今年29校缺額6464人，雖比去年51校、逾1.4萬人少了22校、8029人，但缺額數仍創下10年來次高。

在各校缺額人數方面，文化大學缺額1342人最多，玄奘、真理、大葉、佛光等4所私立大學缺額比率則高於75％。而8所公立大學如台中教育大學、台南大學、東華大學、屏東大學、台東大學、嘉義大學、金門大學等地方型學校均有缺額，不過缺額人數不多，約在1至16名左右。至於台大、成大等頂大則沒有缺額。

而就學群部分，依照考分會資料，今年管理學群缺額1273人最多，其次為財經學群763人、外語學群703人。

考分會執行秘書、成大教務長沈聖智分析，科系冷熱程度，反映社會就業氛圍，但仍建議大學必須經營出各校的特色，多提供學生跨領域學習的機會，增加多元專長，提升就業競爭力。