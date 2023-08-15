日本桌球天后福原愛2年前與江宏傑離婚，目前仍因官司問題鬧得不可開交，儘管法院已於2日判准江宏傑所申請的強制執行令，但還是無法聯絡到前妻，若福原愛持續神隱可能遭到國際通緝，而外界好奇福原愛的身家到底有多雄厚，是否因此破產，而日本週刊也給出答案了。

日本媒體《週刊女性》今（15）以聳動標題寫道「福原愛也被傳上國際通緝名單，『逃亡期』數億日幣收入明細曝光」，指出福原愛的收入曾大勝江宏傑37倍，令許多網友好奇福原愛是否會在「逃亡期」收入不夠導致破產，週刊則認為「完全不必擔心」，因為福原愛現在主要工作包括青森大學客座副教授、世界桌球大聯盟（WTT）日本區總經理、桌球T.LEAGUE大使，以及她自己公司的業務。

報導指出，福原愛擔任客座教授的年薪約落在500至600萬日幣（約134萬台幣），高於一般大學兼任教師年收約400萬日幣，這也是因該大學看中她的名氣，將她視為活招牌。WTT日本區總經理估計月薪100萬日幣、年收入1200萬日幣（約268萬台幣），T.LEAGUE大使月薪約200萬日幣、年收入2400萬日幣（約535萬台幣）。

此外，福原愛曾受邀擔任東京奧運球評，據悉每次的酬勞有100萬日幣（約22.3萬台幣），因此她的年收入加起來至少有3千萬台幣，加上福原愛被傳說有大陸金主撐腰，一年的代言費數千萬到1億日幣（約2230萬台幣），她也有其他如美容洗臉巾等業配與代言。只不過福原愛目前行蹤成謎，江宏傑律師表示她前陣子常去新加坡，表示常看到福原愛只利用微博發表動態和聲明，推測福原愛未來的重心將是新加坡或大陸。