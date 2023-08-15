國防部近期一連四天在屏東九鵬基地進行精準飛彈射擊操演，但今（15日）上午疑似在進行愛國者二型飛彈射擊時，飛彈剛射出後突然發生自爆，而這也是愛國者二型飛彈在國內射擊首度發生意外。對此，國防部空軍參謀長曹進平證實，確實有「異常引爆」的現象，不過具體原因及後續情況，還要進一步查證。

知情人士透露，今（15日）清晨6時許，進行愛國者飛彈射擊，第一枚剛射出後立刻發生近距離爆炸，但射擊並未停止，第二枚則順利發射並命中目標。據了解，愛國者飛彈每兩年在國內試射一次，從未有失誤狀況，因此今天發生自爆意外，相當令人意外。

對此，國防部上午舉行例行記者會，空軍參謀長曹進平證實，今早實施飛彈試射時，確實有「異常引爆」的現象，確切原因與後續情況需作進一步查證，暫無法向外界報告。

曹進平表示，實彈射擊科目的設計目的，本來就是驗證部隊戰訓成果與飛彈性能，因此不論彈藥射擊的情況好壞、操作的表現正常或異常，空軍都會詳細紀錄分析，作為後續戰備整備的依據。因此，對於參訓部隊來說，無論如何都會有戰備訓練的意義與價值。