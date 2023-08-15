經歷長達3年的新冠疫情，台灣走向與病毒共存，國外研究發現感染新冠肺炎男性較女性更易併發重症、甚至死亡，國內亦然；台中榮總今（15日）指出，該院迄今收治3千名新冠住院病患，男性比女性多出40％，而65歲以上男性重症患者是女性的2倍；其中一名20多歲準新郎感染自恃年輕而延誤就醫，竟重症插管，鬼門關走一回，婚禮也延誤了。

台灣感染症醫學會15日起在台中榮總舉辦新冠肺炎衛教巡迴展，台中榮總感染管制中心主任陳伯彥表示，疫情爆發三年多來，中榮共收治3，000多名新冠住院病患，男性比女性多出4成，且65歲以上男性的重症患者更是女性患者的2倍。性別差異推測的原因包括有：男女賀爾蒙差異、男生社交活動多與男性就醫意願較低等因素有關。

陳伯彥表示，男性確診者往往會拖到症狀嚴重才願意就醫；高風險族群，一旦延誤就醫錯過黃金治療期，病情容易快速惡化。提醒具高風險因子的男性更應格外小心防疫。

他也分享，曾有一名20多歲有氣喘病史患者，雖然年紀輕輕才20多歲，平常沒有規律追蹤控制，屬於新冠重症的高風險族群；感染新冠後沒有立即就醫治療，短短5天病情迅速惡化，持續發燒、呼吸窘迫，甚至昏迷、插管，收治到加護病房，還給予抗病毒藥，歷經一周與死神拔河，最後連原先的結婚計畫都耽誤了，婚禮不得不延後舉行。

台灣感染症醫學會理事長王復德與衛教大使：藝人王宇婕共同呼籲，確診就要就醫，不要拖延，以免錯過黃金治療期，為讓民眾更了解正確防疫知識，感染症醫學會也舉辦新冠肺炎衛教巡迴醫院展，即日起至8月18日將於台中榮民總醫院展出，歡迎民眾前往互動觀展。