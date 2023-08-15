隨著香港存款利率上行讓赴港開戶熱潮再起，以半年期定期存款為例，港元定存最高年利率可達到3.6％至4.43％之間。7月22日上午9點多，香港西九龍站的某商業銀行大門前，已有客戶開始排起長隊，大多是剛抵港的大陸遊客。現場人員說，只需憑港澳通行證、身份證就可以辦理開戶，但需一周後才可拿到卡。這也同時導致「開戶仲介」應運而生，甚至有仲介表示一些銀行可直接面簽，當天拿銀行卡。

有業內人士指出，目前來看存款利差確實存在，但由於存在匯率波動等因素，換匯上車仍需謹慎。

根據第一財經報導，8月初諮詢香港多家銀行的港元存款利率，與大陸存款利率利差顯著。以半年期定存為例，港元定存最高年化利率在3.6％至4.43％之間，其中招商永隆銀行、星展銀行、南洋商業銀行、中信銀行（國際）滿足一定條件，年化利率可達4％以上。

部分針對高淨值人群的存款產品利率可能更高。業內人士透露，部分銀行目前對100萬港元以上的存款可申請貴賓利率。例如大新銀行針對指定理財客戶的新資金，100萬港元起存，年化利率可達到4.7％。富邦銀行如存入100萬港元分行新資金，年化利率為4.5％。

相較起來，大陸同期限存款產品的利率相對較低，據不完全統計，目前大陸國有行和部分股份行的半年期定存利率基本已降至2％以下。

為何近期香港利率水漲船高？業內人士說明，這與美國聯準會不斷升息有關。香港金融管理局實施聯繫匯率制度，港元利率基本跟隨美元。回顧2022年3月開始至今，美聯準會已連續升息11次，當前聯邦基準利率上調至5.25％至5.5％。香港金融管理局2023年1到8月也持續上調至5.75％。