民眾黨新竹市長高虹安涉貪遭起訴，民進黨15日火力全開，狠批民眾黨主席柯文哲愛打清廉牌，但其台北市長任內卻有高達108名公務員涉貪，涉案層級最高的勞動局長陳信瑜還濫用特別費並涉及洩密，柯面對愛將高虹安遭起訴，甚至開記者會「全黨挺一人（貪汙）」，無疑是雙重標準，批評別人正義凜然，卻縱容自家人貪汙抄襲。

民進黨發言人張志豪、台北市議員簡舒培及台北市立委參選人吳沛憶、新北市立委參選人李坤城15日舉行「柯侯與黑金貪腐零距離」記者會，痛批柯文哲、侯友宜只是嘴巴反黑金，實際上毫不避諱的跟黑金貪腐站在一起，藍白兩黨全力護航貪腐，也到處跟地方的牛鬼蛇神為伍。

吳沛憶指出，柯文哲過去愛打清廉牌，自稱擔任台北市長後貪汙明顯不見，還說「貪汙來自縱容，長官不可能不知情，如今高虹安被起訴，柯文哲要怎麼看待自己？柯文哲在臉書聲稱前台北市長郝龍斌任內有102名公務員貪汙，但根據北市府統計，柯文哲任內達108人，當時柯文哲說民進黨故意抹黑，但數字很清楚，哪來的抹黑？

吳沛憶再提及，柯文哲任內涉案層級最高的就是勞動局長陳信瑜，陳信瑜把首長特別費拿來核銷家族聚餐，還有自家的食材購買，還以勞動局長身分取得「鏡電視」勞檢資料，交給前民眾黨立委蔡璧如，上述兩案涉及首長特別費轉非公務使用，以及國家資源不當使用，按柯文哲的標準，這也是貪腐。

她細數，2023年4月，承辦台北市客家文化公園的衛工處副工程司涉及浮編數百萬元預算圖利廠商，再從中收取數十萬元回扣而遭到檢調搜索；柯文哲任內的殯葬處副處長王文秀涉及跟業者收賄、洩漏標案資訊，也在今年6月被起訴；北市府公燈處前處長陳榮興，遭到圖利罪起訴，基本上已經是主管涉案。

她痛斥，柯文哲過去自吹自擂，整天把清廉掛嘴邊，那現在高虹安、陳信瑜等等的案件，有的起訴、有的還在調查，柯文哲自己「上梁不正」，過去標榜的清廉牌，隨著一件件案件的起訴，現在都變成了自打臉。

簡舒培表示，高虹安被起訴後，柯文哲卻召開記者會情義相挺，「全黨挺一人（貪汙）」卻是因為他跟高虹安共事多年，知道對方是一個認真謹慎的人，相信高虹安「絕對沒有貪污企圖」，這個說法與蔡壁如論文抄襲被撤銷學位時，柯文哲也說「相信她沒有主觀抄襲意圖」，說法完全一樣，這就是柯氏作風「雙重標準」，批評別人正義凜然，卻縱容自家人貪汙抄襲，永遠只會罵別人，從不反省自己。

簡舒培提及，柯文哲以高道德標準自居，身邊卻一堆有爭議人物，如競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴，卻還出席有幫派背景的愛心協會春酒；民眾黨中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，曾在2018年參選台北市大安文山議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴；甚至嘉義選哲之友會總會長王冠鈞被指控涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史，作為總統參選人也絲毫不避諱，也不道歉，這就是柯文哲口中的「新政治」？